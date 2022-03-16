Потерпевших среди населения нет. Об успешной работе ПВО сообщили на фейсбуке-странице Полиции Черкасской области.

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Враг пустил ракету над небом Черкащины

В полиции отмечают, что ситуация в Черкасской области стабильная и контролируемая. Обломки сбитой ракеты повредили линию электропередач. Кроме того, произошло возгорание травы.

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже локализовали возгорание. В настоящее время энергетики активно работают над устранением повреждений электросети.

К слову, по факту запуска врагом ракеты внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

В полиции в очередной раз напомнили жителям Черкасс, что ни в коем случае нельзя игнорировать воздушную тревогу и при необходимости обязательно спускаться в укрытие.

Сбитая ракета над Черкащиной / Фото Полиция Черкасской области

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