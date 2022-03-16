Потерпілих серед населення немає. Про успішну роботу ППО повідомили на фейсбук-сторінці Поліції Черкаської області.

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Ворог пустив ракету над небом Черкащини

У поліції зазначають, що ситуація в Черкаській області стабільна і контрольована. Уламки збитої ракети пошкодили лінію електропередач. Крім того, відбулось загоряння трави.

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій вже локалізували займання. Наразі енергетики активно працюють над усуненням пошкоджень електромережі.

До слова, за фактом запуску ворогом ракети внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість Укарїни".

У поліції вкотре нагадали черкащанам, що у жодному разі не можна ігнорувати повітряну тривогу і за потреби обов'язково спускатись в укриття.

Збита ракета над Черкащиною / Фото Поліція Черкаської області

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