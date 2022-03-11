Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Он призвал жителей не пренебрегать воздушными тревогами!

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Напомним, что сегодня в 11:02 В Полтавской области раздавались сирены. Во время нее над Новыми Санжарами была сбита ракета.

Сбитая вражеская ракета / фото с телеграмму Дмитрия Лунина

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