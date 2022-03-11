Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Він закликав мешканців не нехтувати повітряними тривогами!

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Нагадаємо, що сьогодні о 11:02 в Полтавській області лунали сирени. Під час неї над Новими Санжарами була збита ракета.

Збита ворожа ракета / фото з телеграму Дмитра Луніна

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