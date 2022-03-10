Евакуйовані мешканці Сум уже прибули на Полтавщину. З містечка Лубни автобуси з людьми відправляться далі.

Цікаво Найбільше автомобілів на кордоні зі Словаччиною: черги на пунктах пропуску 10 березня

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що автобуси з евакуйованими людьми з Сум поїдуть до західних областей України.

Всі евакуаційні колони із Сум прибули до Лубен і вирушили далі на Захід країни,

– зазначив Тимошенко.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів більше деталей евакуації. До Лубен прибули 3 колони автобусів. Дехто з евакуйованих вирішив залишитися на Полтавщині.

Евакуація мешканців Сум: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!