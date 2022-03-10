Найбільші черги наразі на пунктах пропуску "Ужгород" та "Великий Березний", що біля Словаччини. Люди здебільшого добираються на легкових авто.

Зверніть увагу "Бізнесмен" організував незаконний перетин чоловіків за кордон та отримав 100 тисяч доларів

Яка ситуація на кордонах 10 березня зранку

Польща:

"Рава-Руська" – 10 автобусів;

"Грушів" – 44 автобуси;

"Краківець" – 20 автобусів;

"Шегині" – 7 автобусів;

"Смільниця" – 12 автобусів".

"Ягодин", "Устилуг", "Угринів" – пусто.

Словаччина

"Малий Березний" – 70 авто;

"Ужгород" – 230 авто, 2 автобуси;

"Малі Селменці" – пусто.

Угорщина

"Тиса" – 22 автобуси (пішоходів не пропускають);

"Лужанка" – 20 авто;

"Вилок" – 20 авто;

"Дзвінкове", "Косино" – пусто.

Румунія

"Порубне" – 50 авто;

"Дякове", "Солотвино" – пусто.

Молдова

Всюди – пусто.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Зверніть увагу – Робота у Польщі: куди можуть влаштуватися українки