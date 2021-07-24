Еще один Герой Небесной Сотни: умер тяжелораненый майдановец Владимир Занегин
24 июля 2021 , 03:03Читати новину українською
Небесная Сотня пополнилась очередным майдановцев. Умер Владимир Занегин. Он получил серьезное ранение во время Революции Достоинства в феврале 2014 года.
О трагедии сообщили поздно вечером 23 июля. О причине смерти информации нет.
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Что известно о Владимире Занегине
- Его ранили 20 февраля на Институтской.
- В 2017 году майдановца наградили Орденом "За мужество" III степени.
- Время, дата и место прощания пообещали сообщить дополнительно.
Покойся с миром, брат!
– заключают в посте.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким умершего Героя.
Что известно о Революции Достоинства: коротко
- Протесты начались 21 ноября 2013 года. Это была реакция на решение тогдашней власти о приостановке процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
- Тогда президентом Украины был Виктор Янукович, а премьером – Николай Азаров. Оба в итоге сбежали и до сих пор находятся за границей.
- Сначала протестовали в основном молодежь и студенты, но после жесткого разгона к ним присоединились и старшие украинцы.
- 18 – 21 февраля состоялось жестокое противостояние на Майдане. Этот период называют завершающим этапом Революции Достоинства.
- В результате 22 февраля отстранили тогдашнего президента Виктора Януковича и назначили досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года.
- Во время противостояния погибли 82 человека. Еще более 600 пострадали.
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Главные события Революции Достоинства / Инфографика 24 канала