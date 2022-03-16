Министерство инфраструктуры Украины отмечает в телеграме, что это решение главного европейского авиарегулятора фактически разрывает все отношения с российскими компаниями и влияет, в том числе, на их присутствие во всем мире.
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Речь идет о лицензиях авиаперевозчиков на продукцию, запчасти, приборы, лицензии на техническое авиаобслуживание, а также лицензии тренировочных центров для организаций и тренировочных устройств для имитации полетов,
– уточнили в МИУ.
Данное решение EASA, напомнили в Мининфраструктуре, стало следствием обращения МИУ к ключевым международным организациям, в частности, к Европейской комиссии, с требованием полной инфраструктурной блокады рф.
После вынесения решения EASA принадлежащие России самолеты больше не имеют права осуществлять рейсы в авиапространстве ЕС.
Под действие ограничений EASA попали крупнейшие российские авиаперевозчики, такие как "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии", "Азур" и другие.
Кроме того, приостановлено также действие лицензий для предприятий, предоставляющих техническое обслуживание авиатехники. Среди них: "А-Техникс", "S7 Инжиниринг", "Волга-Днепр техникс".
Европейский регулятор также остановил действие сертификатов лайнеров Ту-204 и Superjet 100.
Новые заявки на сертификацию от России больше не принимаются.
Эти решения напрямую влияют на работу российских авиакомпаний не только в ЕС, но и во всем мире. Главный авиарегулятор Европы, фактически, разрывает все связи с российским авиарынком и ставит под серьезное сомнение его возможности относительно выполнения гарантий безопасности,
– отметили в Мининфраструктуры.
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