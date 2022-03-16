Міністерство інфраструктури України зазначає у телеграм, що це рішення головного європейського авіарегулятора фактично розриває всі відносини з російськими компаніями та впливає, в тому числі, на їхню присутність у всьому світі.

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Йдеться про ліцензії авіаперевізників на продукцію, запчастини, прилади, ліцензії на технічне авіаобслуговування, а також ліцензії тренувальних центрів для організацій і тренувальних пристроїв для імітації польотів,

– уточнили у МІУ.

Дане рішення EASA, нагадали в Мінінфраструктури, стало наслідком звернення МІУ до ключових міжнародних організацій, зокрема, до Європейської комісії, з вимогою повної інфраструктурної блокади рф.

Після винесення рішення EASA літаки, що належать Росії, більше не мають права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС.

Під дію обмежень EASA потрапили найбільші російські авіаперевізники, такі як "Аерофлот", S7, "Волга-Дніпро", "Уральські авіалінії", "Азур" та інші.

Окрім цього, призупинено також дію ліцензій для підприємств, що надають технічне обслуговування авіатехніки. Серед них: "А-Технікс", "S7 Інжиніринг", "Волга-Дніпро технікс".

Європейський регулятор зупинив також дію сертифікатів лайнерів Ту-204 та Superjet 100.

Нові заявки на сертифікацію від росії більше не приймаються.

Ці рішення напряму впливають на роботу російських авіакомпаній не лише в ЄС, але і по всьому світу. Головний авіарегулятор Європи, фактично, розриває усі зв'язки з російським авіаринком і ставить під серйозний сумнів його можливості щодо виконання безпекових гарантій,

– зазначили у Мінінфраструктури.

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