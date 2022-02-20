Как уберечься от убытков

В таком случае, по моему мнению, есть несколько вариантов для тех, кто уже приобрел билеты на отмененные рейсы: перенести дату вылета на несколько недель или месяцев позже (некоторые авиакомпании предоставляют клиентам такую возможность), требовать возврата уплаченных за билет средств.

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Я убежден, что авиакомпании не имеют юридических оснований не выплачивать компенсации своим клиентам, поскольку сложившаяся ситуация не может быть признана форс-мажором. Это скорее похоже на фальстарт со стороны западных СМИ и официальных лиц.

В Украине не введено военное положение, не происходит ни одно стихийное бедствие, полномасштабное вторжение со стороны РФ не произошло. А лишь призрачная угроза этого вторжения, которая раздается из уст западных СМИ, послов и других официальных лиц, не может считаться как форс-мажор.

Обратите внимание! В этом случае все сводится к договорным отношениям между авиакомпаниями и ее лизингодателями, что по большому счету не должно волновать и касаться рядового клиента.

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Пассажиры могут требовать от авиаперевозчиков компенсаций за билеты или их замены / Фото 24 канала

Бесполетная Украина: оправдается ли худший сценарий

От ситуации с украинским воздушным пространством, по моему мнению, следует все же ожидать уменьшения количества рейсов в течение ближайших 1 – 2 месяцев. Поскольку даже те гарантии в виде 16 миллиардов гривен, которые выделил Кабмин для страхования рисков полетов над Украиной, не смогли убедить всех лизингодателей в целесообразности продолжения полетов в воздушном пространстве Украины.

Однако полной авиаблокады ожидать все же не следует. Уже сейчас есть отдельные авиакомпании, которые заявили о продолжении осуществления полетов.

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