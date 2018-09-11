"Небо вдруг стало оранжевым": в Пенсильвании произошел мощный взрыв на газопроводе
10 сентября в американском штате Пенсильвания вблизи города Питтсбург произошел мощный взрыв на газопроводе. Пожар вспыхнул прямо посреди жилого квартала, поэтому спасателям пришлось эвакуировать местных жителей.
Об этом сообщает CBS News.
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Я думал, что возле моего дома взорвалась бомба, однако в окне увидел столб огня,
– рассказал один из очевидцев инцидента.
Несмотря на то, что взрыв прогремел фактически посреди жилого квартала, обошлось без жертв. Правда сгорел один из жилых домов и несколько автомобилей.
Также спасатели эвакуировали жителей и на несколько дней закрыли местную школу. Кроме этого, пожарные перекрыли трассу.
"Все небо – оранжевое. Это – подтверждение взрыва на газопроводе. Спасатели объявили эвакуацию", – написала в Twitter американская журналистка Меган Шиллер.
Действительно, на фото и видео, снятых вблизи места инцидента, видно, как в небо поднимается яркий оранжевый столб огня.