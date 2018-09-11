"Небо вдруг стало оранжевым": в Пенсильвании произошел мощный взрыв на газопроводе

10 сентября в американском штате Пенсильвания вблизи города Питтсбург произошел мощный взрыв на газопроводе. Пожар вспыхнул прямо посреди жилого квартала, поэтому спасателям пришлось эвакуировать местных жителей.

Об этом сообщает CBS News.

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Я думал, что возле моего дома взорвалась бомба, однако в окне увидел столб огня,

– рассказал один из очевидцев инцидента.

Несмотря на то, что взрыв прогремел фактически посреди жилого квартала, обошлось без жертв. Правда сгорел один из жилых домов и несколько автомобилей.



Также спасатели эвакуировали жителей и на несколько дней закрыли местную школу. Кроме этого, пожарные перекрыли трассу.



"Все небо – оранжевое. Это – подтверждение взрыва на газопроводе. Спасатели объявили эвакуацию", – написала в Twitter американская журналистка Меган Шиллер.



Действительно, на фото и видео, снятых вблизи места инцидента, видно, как в небо поднимается яркий оранжевый столб огня.

The entire sky is orange. This is a confirmed gasline explosion. They are evacuating homes nearby in Center Township @KDKA pic.twitter.com/KyzDAWx9oK — Meghan Schiller (@MeghanKDKA) 10 сентября 2018 г.

Dozens of people were evacuated early Monday after a natural gas line explosion in a small western Pennsylvania community https://t.co/irNsPuKc2T pic.twitter.com/8JOXpjA1Kn — CNN (@CNN) 11 сентября 2018 г.

Giant flames visible from a nearby highway light up the sky after a gas line exploded in Aliquippa, Pennsylvania. No injuries were reported in the blast. https://t.co/J6bosfGDgL pic.twitter.com/kT8OKtxD1k — ABC News (@ABC) 11 сентября 2018 г.