В Нигерии взорвался газовоз, много погибших, сотни раненых: жуткие фото, видео 18+

В Нигерии от взрыва газовоза погибли 35 человек. Еще сотни людей получили ранения.

Об этом сообщает РБК.

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Инцидент произошел возле заправочной станции в штате Насарава в центральной части страны. Причина взрыва пока неизвестна. В полиции же сообщили, что большая часть из тех, кто погиб – просто любопытные горожане, которые прибежали на место происшествия, чтобы посмотреть, что случилось.

Affected area in Lafia gas explosion pic.twitter.com/qJ6u7LQ1wi — Umar_Pharouq (@LadanUmar97) 10 вересня 2018 р.

Many feared killed in Nasarawa Gas Explosion



No fewer than 10 persons, including an infant, were reported killed on Monday after a filling station exploded in Lafia, the Nasarawa State capital.https://t.co/t4Zz6EPx5V pic.twitter.com/Aw4Yh3CHwf — CoreTV News (@coretvnewsng) 10 вересня 2018 р.