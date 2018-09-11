В Нигерии взорвался газовоз, много погибших, сотни раненых: жуткие фото, видео 18+
В Нигерии от взрыва газовоза погибли 35 человек. Еще сотни людей получили ранения.
Об этом сообщает РБК.
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Инцидент произошел возле заправочной станции в штате Насарава в центральной части страны. Причина взрыва пока неизвестна. В полиции же сообщили, что большая часть из тех, кто погиб – просто любопытные горожане, которые прибежали на место происшествия, чтобы посмотреть, что случилось.
Источник: 24 Канал
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