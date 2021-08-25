Журналисты издания задали Леониду Кучме вопрос о том, каким он будет в учебниках истории через 100 лет. Политик отметил, что самое главное, чтобы такие учебники были.
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Каким Кучму изобразят в учебниках
Как отметил первый президент, для него очень важно, чтобы Украина через 100 лет имела возможность печатать свои учебники по истории. Он бы хотел, чтобы следующие поколения знали правду об Украине.
Что касается себя, то скромно заявил – ему хватит правдивого описания.
Мне будет достаточно, если обо мне напишут правду. Мне нечего стыдиться, а что из того, что сделал я, действительно важное, что выдержит тестирование временем – через сто лет и поймем,
– ответил Кучма.
Кучма об исторических событиях в Украине: другие заявления
- Второй президент Леонид Кучма написал статью к 30 годовщине Независимости. В ней он высказал свои мысли о войне на Донбассе, экономике и России.
- Он согласился со словами Путина и призвал не быть "анти-Россией". Мол, это стоит воспринимать как угрозу, а не комплимент.
- Политик считает, что оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться. Война же на Донбассе произошла потому, что Украина начала обороняться.
- Что касается ошибок за 10 лет у власти, то Кучма отметила: их было немало, но они не роковые.