Журналисты издания задали Леониду Кучме вопрос о том, каким он будет в учебниках истории через 100 лет. Политик отметил, что самое главное, чтобы такие учебники были.

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Каким Кучму изобразят в учебниках

Как отметил первый президент, для него очень важно, чтобы Украина через 100 лет имела возможность печатать свои учебники по истории. Он бы хотел, чтобы следующие поколения знали правду об Украине.

Что касается себя, то скромно заявил – ему хватит правдивого описания.

Мне будет достаточно, если обо мне напишут правду. Мне нечего стыдиться, а что из того, что сделал я, действительно важное, что выдержит тестирование временем – через сто лет и поймем,

– ответил Кучма.

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