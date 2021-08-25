Журналісти видання поставили Леонідові Кучмі запитання про те, яким він буде у підручниках історії через 100 років. Політик зазначив, що найголовніше, аби такі підручники були.

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Яким Кучму зобразять у підручниках

Як зазначив перший президент, для нього дуже важливо, аби Україна через 100 років мала можливість друкувати свої підручники з історії. Він би хотів, щоб наступні покоління знали правду про Україну.

Щодо себе, то скромно заявив – йому вистачить правдивого опису.

Мені буде достатньо, якщо про мене напишуть правду. Мені нема чого соромитися, а що з того, що зробив я, справді важливе, що витримає тестування часом – через сто років і зрозуміємо,

– відповів Кучма.

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