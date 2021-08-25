Журналісти видання поставили Леонідові Кучмі запитання про те, яким він буде у підручниках історії через 100 років. Політик зазначив, що найголовніше, аби такі підручники були.
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Яким Кучму зобразять у підручниках
Як зазначив перший президент, для нього дуже важливо, аби Україна через 100 років мала можливість друкувати свої підручники з історії. Він би хотів, щоб наступні покоління знали правду про Україну.
Щодо себе, то скромно заявив – йому вистачить правдивого опису.
Мені буде достатньо, якщо про мене напишуть правду. Мені нема чого соромитися, а що з того, що зробив я, справді важливе, що витримає тестування часом – через сто років і зрозуміємо,
– відповів Кучма.
Кучма про історичні події в Україні: інші заяви
- Другий президент Леонід Кучма написав статтю до 30 річниці Незалежності. У ній він висловив свої думки про війну на Донбасі, економіку та Росію.
- Він погодився зі словами Путіна й закликав не бути "анти-Росією". Мовляв, це варто сприймати як загрозу, а не комплімент.
- Політик вважає, що окупація Криму відбулася тому, що Україна не стала захищатися. Війна ж на Донбасі сталася тому, що Україна почала оборонятися.
- Щодо помилок за 10 років при владі, то Кучма зазначиа: їх було чимало, але вони не фатальні.