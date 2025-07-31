Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о заявлении Путина сегодня?

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 31 июля Путин выступит с заявлением для СМИ после встречи с президентом Лаоса. Заявления сделают оба президента, а потом Путин "продолжит день в Кремле непубличными мероприятиями".

Российские медиа обращают внимание на то, что пресс-конференция может быть несколько шире, чем обычно. В частности, необычным представляется тот факт, что на этот раз государственные телеканалы отдельно анонсировали выступление Путина.

Владимир Путин до сих пор избегал никакой публичной реакции на ультиматум Трампа о прекращении войны. Предполагают, что сейчас диктатор даст ответ на его заявления.

Что известно об ультиматуме Трампа?

На днях Дональд Трамп сократил дедлайн и заявил, что дает России 10 дней на прекращение войны. Иначе США обещают ввести вторичные санкции против России: все покупатели российской нефти будут облагаться пошлинами.

В ответ на это в Кремле заверили, что Россия сохраняет приверженность мирному процессу, но продолжит боевые действия для собственных интересов, для якобы достижения целей "специальной военной операции".

Песков отметил, что фиксирует новые заявления Трампа по урегулированию ситуации в Украине и возможных рестрикций. Он добавил, Россия "приобрела иммунитет к санкциям", потому что ее экономика достаточно долго функционирует под большим количеством ограничений.

Сенатор Линдси Грэм согласился с этим, однако отметил, что Дональд Трамп меняет правила игры. По словам Грэма, такое отношение может очень не понравиться странам, которые покупают российскую нефть и газ.

"Возможно, вам стоит в ближайшее время проверить, разделяют ли эти страны ваше высокомерное отношение", – подчеркнул он, добавив, что Конгресс готов помочь Трампу в этом начинании.