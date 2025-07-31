Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про заяву Путіна сьогодні?

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що 31 липня Путін виступить із заявою для ЗМІ після зустрічі із президентом Лаосу. Заяви зроблять обидва президенти, а потім Путін "продовжить день у Кремлі непублічними заходами".

Російські медіа звертають увагу на те, що пресконференція може бути дещо ширшою, ніж зазвичай. Зокрема, незвичним видається той факт, що цього разу державні телеканали окремо анонсували виступ Путіна.

Володимир Путін дотепер уникав жодної публічної реакції на ультиматум Трампа щодо припинення війни. Припускають, що нині диктатор дасть відповідь на його заяви.

Що відомо про ультиматум Трампа?

Днями Дональд Трамп скоротив дедлайн та заявив, що дає Росії 10 днів на припинення війни. Інакше США обіцяють запровадити вторинні санкції проти Росії: всі покупці російської нафти обкладатимуться митами.

У відповідь на це у Кремлі запевнили, що Росія зберігає прихильність до мирного процесу, але продовжить бойові дії для власних інтересів, для нібито досягнення цілей "спеціальної військової операції".

Пєсков зазначив, що фіксує нові заяви Трампа щодо врегулювання ситуації в Україні та можливих рестрикцій. Він додав, Росія "набула імунітету до санкцій", бо її економіка досить довго функціонує під великою кількістю обмежень.

Сенатор Ліндсі Грем погодився з цим, проте наголосив, що Дональд Трамп змінює правила гри. За словами Грема, таке ставлення може дуже не сподобатися країнам, які купують російську нафту та газ.

"Можливо, вам варто найближчим часом перевірити, чи поділяють ці країни ваше зарозуміле ставлення", – наголосив він, додавши, що Конгрес готовий допомогти Трампу в цьому почині.