Сейчас единственным подозреваемым в жутком преступлении является 39-летний Даррелл Э. Брукс младший. Местные правоохранители считают, что мужчина действовал в одиночку.

Подробнее Авто на скорости протаранило Рождественский парад в США: есть погибший, много раненых – видео

Что известно о Бруксе

В полиции города Вокеша уточнили, что Бруксу уже предъявили 5 подозрений в умышленном убийстве с дополнительными обвинениями. Именно столько людей погибли в результате его жутких действий.

Мужчина лишь недавно вышел из-под стражи

Брукса, который читает рэп под псевдонимом MathBoi Fly, судили уже несколько раз. Дела против него касались нанесения тяжких телесных повреждений и хранение каннабиса.

В начале ноября его отпустили из тюрьмы под залог в 1 000 долларов. Он был фигурантом по делу о домашнем насилии. Теперь прокуроры говорят, что сумма залога была "ненадлежаще низкой".

Что предшествовало трагедии на параде

Первое заседание по делу Брукса состоится уже сегодня, 23 ноября, в 16:00. В заявлении прокуратуры округа города Вокеша уточнили, что там ему предъявят первичные обвинения. Слушания можно будет посмотреть в прямом эфире.

Мы тесно сотрудничаем с управлением полиции города Вокеша, чтобы рассмотреть этот вопрос и решить, какие будут выдвинуты уголовные обвинения,

– подчеркнули прокуроры.

В американской полиции отметили, что Брукс был причастен к бытовому конфликту непосредственно перед тем, как протаранить людей на параде. Полиция не смогла ответить на соответствующий вызов, так как сразу после этого им пришлось реагировать на трагедию.

Основное о трагедии на параде в США