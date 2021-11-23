Наразі єдиним підозрюваним у моторошному злочині є 39-річний Даррелл Е. Брукс молодший. Місцеві правоохоронці вважають, що чоловік діяв наодинці.

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Що відомо про Брукса

У поліції міста Вокеша уточнили, що Бруксу вже пред'явили 5 підозр в умисному вбивстві з додатковими звинуваченнями. Саме стільки людей загинули внаслідок його моторошних дій.

Чоловік лише недавно вийшов з-під варти

Брукса, який читає реп під псевдонімом MathBoi Fly, судили вже кілька разів. Справи проти нього стосувалися нанесення тяжких тілесних ушкоджень та зберігання канабісу.

На початку листопада його відпустили з в'язниці під заставу в 1 000 доларів. Він був фігурантом у справі про домашнє насилля. Тепер прокурори кажуть, що сума застави була "неналежно низькою".

Що передувало трагедії на параді

Перше засідання у справі Брукса відбудеться вже сьогодні, 23 листопада, о 16:00. У заяві прокуратури округу міста Вокеша уточнили, що там йому мають пред'являть первинні звинувачення. Слухання можна буде переглянути у прямому ефірі.

Ми тісно співпрацюємо з управлінням поліції міста Вокеша, щоб розглянути це питання та вирішити, які кримінальні звинувачення будуть висунуті,

– наголосили прокурори.

В американській поліції зазначили, що Брукс був причетним до побутового конфлікту безпосередньо перед тим, як протаранити людей на параді. Поліція не змогла відповісти на відповідний виклик, оскільки зразу після цього їм довелося реагувати на трагедію.

Основне про трагедію на параді у США