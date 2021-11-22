Інцидент трапився 21 листопада в місті Вокешо приблизно о 17:00 за місцевим часом. Захід транслювали у прямому ефірі, тому інцидент потрапив на відео.

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На оприлюднених у мережі кадрах видно, як червоний позашляховик наїхав на оркестр, який ішов маршем. Також постраждали й кілька інших людей.

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Наразі відомо, що серед потерпілих – 11 дорослих і 12 дітей. Інформації про особу загиблого поки немає.

Наїзд на людей у Вокешо з іншого ракурсу: дивіться відео

За даними порталу BNO News, наїзд на людей супроводжувався стріляниною. Очевидці кажуть, що вогонь відкрив водій прямо із вікна автомобіля. Опісля він поїхав з місця події. Поліція у відповідь також почала стріляти та переслідувати легковик.

Після наїзду було чутно постріли: відео

Зловмисника вдалося знайти

У місцевій поліції переконують, що їм вдалося знайти місце розташування позашляховика. Також вони ідентифікували зловмисника. Це 42-річний Кенні Веллс. Під час огляду в аеропорту в його сумці виявили зброю. Однак зловмисникові вдалося втекти, повідомляє Fox6.



Наїзд на людей у Вісконсині міг скоїти 42-річний Кенні Веллс / Фото поліції Атланти

Водночас правоохоронці запевнили, що район поблизу місця наїзду вже є безпечним. Усіх потерпілих доправили до місцевих лікарень.

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Місце наїзду на людей у Вокешо, Вісконсин: дивіться відео