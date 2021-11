Вибухи на Бостонському марафоні кваліфікували як теракт. Подальше розслідування цих подій вилилося у справжній екшн, за яким спостерігали всі США.

Перший марафонський забіг у Бостоні провели у 1897 році. Відтоді спортивний захід організовували в місті щороку. Довга традиція проведення марафону зробила його одним із найпрестижніших у світі.

Зазвичай, у події беруть участь понад 30 тисяч бігунів, а ще майже пів мільйона людей прибувають у центр Бостона, щоб поспостерігати. Цього свята з нетерпінням чекають сотні тисяч людей, однак 2013 року довгоочікуваний захід завершився катастрофою.

Теракт у Бостоні

15 квітня о 18:50 за місцевим часом, під час фінішу забігу в Бостоні, один за одним прогриміли 2 вибухи. Ці події посіяли паніку між населенням та гостями міста.

Поранених негайно доставляли до лікарень, втім 3 людей врятувати не вдалося. Загиблими виявилися мешканці Бостона – хлопчик 8 років та жінка 29 років, а також студентка з Китаю, яка приїхала подивитися на змагання.



Унаслідок вибухів у Бостоні загинуло 3 людей / Фото з "Вікіпедії"

Окрім того, багато глядачів постраждали від уламків. Дехто мав настільки серйозні травми, що довелося ампутувати кінцівки.

Після вибухів, уряд одразу вирішив тимчасово призупинити роботу всіх служб, які забезпечували мобільний зв'язок. У такий спосіб поліція намагалася попередити інші можливі вибухи, які могли б здетонувати за допомогою телефону.

Втім за годину правоохоронці отримали сповіщення про чергову бомбу. Інформація надійшла від працівників бібліотеки імені Джона Кеннеді, яка розташована за декілька миль від місця проведення марафону. Цю новину швидко спростували, оскільки в технічному місці закладу сталася пожежа, а працівники прийняли інцидент за вибух.

Обама заявив про теракт

Хоч американський уряд не поспішав стверджувати, що вибухи в Бостоні відбулися внаслідок терористичного акту, таку заяву зробив президент США Барак Обама. Він виступив з відповідною промовою у Бостоні, куди невідкладно прибув.

Президент зазначив, що причина й організатори теракту поки що невідомі, але запевнив, що винуватців знайдуть. Він пообіцяв, що винуватці обов'язково відчують, що таке справедливість і правосуддя.

Поліція Бостона одразу розпочала розслідування та попросила присутніх на марафоні людей поділитися особистими відеозаписами з місця події. У такий спосіб мали надію визначити, хто приніс на місце вибуховий пристрій.

На одному з відео таки помітили чоловіка, який мав із собою великий рюкзак. Після детального вивчення всіх записів, ФБР опублікувало фото підозрюваних і оголосило їх у розшук.

Вбивство полісмена

За кілька днів, 19 квітня 2013 року, у містечку Вотертаун біля Бостона, поблизу гуртожитку Массачусетського технологічного університету вбили полісмена. На місце приїхали правоохоронці, які розпочали перестрілку зі злочинцями, які ще не встигли втекти.

Унаслідок стрілянини, одного з підозрюваних застрелили, а іншому вдалося втекти. Ці події пов'язані з нещодавнім терактом, оскільки зловмисники були дуже схожими на підозрюваних із фотографій ФБР.



Підозрюваних у теракті виявили біля гуртожитку Массачусетського технологічного університету / Фото з "Вікіпедії"

Невдовзі їх вдалося ідентифікувати. Загиблим на місці сутички з поліцейськими виявився Тамерлан Царнаєв, а утікачем – його рідний брат Джохар. Чоловіки були вихідцями з північнокавказького регіону, що поряд з Чечнею.

Відтак почала набирати розголосу інформація, що терористичний акт могли вчинити на релігійному підґрунті.

Згодом про підозрюваних з'явилася детальніша інформація. Брати прибули до США на початку 2000-х років. Вони звернулися до місцевої влади за наданням притулку, а через 12 років отримали американське громадянство.

Затримання Джохара Царнаєва

Поки населення жваво обговорювало страшні події, правоохоронці продовжували пошук Джохара Царнаєва. Його затримали тієї ж ночі.

Після сутички з поліцією, він викрав на заправці автомобіль, де потрапив на запис камери спостереження. Трохи пізніше у відділок зателефонував місцевий житель, який помітив на своєму моторному човні сліди крові. Саме там переховувався Джохар.

За словами комісара ФБР, працівники відділу намагалися налагодити з підозрюваним контакт і вмовити його здатися, проте добровільно вийти до поліції він відмовився. Біля катера відбулася перестрілка, під час якої співробітникам вдалося проникнути всередину та спіймати злочинця.

Виявилося, що чоловік на борту човна серйозно поранений. Як стверджували працівники поліції, Джохар намагався перед затриманням покінчити життя самогубством та поранив собі горло.

Його негайно доставили в лікарню. Після такої травми Царнаєв міг назавжди втратити голос. Коли він через кілька днів прийшов до тями, його допитали агенти ФБР, однак через поранення, відповідати йому доводилося письмово.

Невдовзі поліція заявила, що підозрюваний зізнався у теракті. Окрім того, він нібито зізнався й у вбивстві свого брата.

За словами працівників правоохоронних органів, Джохар навмисне збив Тамерлана автомобілем, бо зрозумів, що той не зможе втекти від поліції.

Під час розслідування, поліцейські дослідили соцмережі братів. У твітері Джохара виявили неоднозначні пости. Зокрема у день теракту, ще до вибухів, він опублікував твіт зі словами з однойменної пісні Боббі Бленда "Ain't no love in the heart of the city".

Цю фразу можна перекласти як "Немає любові в центрі міста". Він додав також підпис "Люди, залишайтеся в безпеці". Окрім цього, незадовго до теракту, в його акаунті був твіт з фразою "Помиратиму молодим".

Слід чеченських екстремістів

На ютуб-каналі Тамерлана Царнаєва також знайшли докази. За декілька місяців до трагедії він створив плейлист "Терорист", де були посилання на екстремістську організацію "Кавказький емірат". Остання часто бере на себе відповідальність за теракти в Росії, зокрема за вибух в аеропорту "Домодєдово" 2011 року.

Пізніше стало відомо, що у 2011 році спецслужби Росії попереджали ФБР про те, що Тамерлан міг стати послідовником радикального ісламу. Вони нібито підозрювали, що братів Царнаєвих завербували члени організації "Кавказький емірат". Федерали цій інформації не надали великого значення та втратили можливість попередити напад.

За 2 роки і 2 місяці після трагедії на Бостонському марафоні, у справі теракту винесли вирок. Джохара Царнаєва визнали винним за всіма 30 пунктами обвинувачення і засудили до смертної кари.

Зверніть увагу! 1 серпня 2020 року рішення про страту Джохара Царнаєва скасували та відправили справу на перегляд. Офіційно смертну кару зловмиснику призначили у червні 2015 року, після 15-годинної наради присяжних. Однак Апеляційний суд США скасував вироки по 3 з 30 обвинувачень для Царнаєва, а це означає, що незалежно від нового вироку, він залишиться у в'язниці довічно.