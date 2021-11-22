Инцидент произошел 21 ноября в городе Уокешо около 17:00 по местному времени. Мероприятие транслировали в прямом эфире, потому инцидент попал на видео.

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На обнародованных в сети кадрах видно, как красный внедорожник наехал на шедший маршем оркестр. Также пострадали и несколько других людей.

Смотрите видео, как внедорожник протаранил рождественскую процессию в Висконсине

Известно, что среди пострадавших – 11 взрослых и 12 детей. Информации о личности погибшего пока нет.

Наезд на людей в Вокешо с другого ракурса: смотрите видео

По данным портала BNO News , наезд на людей сопровождался стрельбой. Очевидцы говорят, что огонь открыл водитель прямо из окна автомобиля. Затем он уехал с места происшествия. Полиция в ответ также начала стрелять и преследовать легковушку.

После наезда были слышны выстрелы: видео

Злоумышленника удалось найти

В местной полиции утверждают, что им удалось найти местоположение внедорожника. Также они идентифицировали злоумышленника. Это 42-летний Кенни Уэллс. Во время досмотра в аэропорту в его сумке обнаружили оружие. Однако злоумышленнику удалось скрыться, сообщает Fox6 .



Наезд на людей в Висконсине мог совершить 42-летний Кенни Уэллс / Фото полиции Атланты

В то же время правоохранители заверили, что район вблизи места наезда уже безопасен. Всех пострадавших доставили в местные больницы.

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