Недействительный чек: обман покупателей или уклонение от налогов

Чеки с загадочными надписями "недействителен" или "учебный" выдают потребителям в магазинах, фаст-фудах, салонах красоты. Можно ли считать такую бумажку документом, который сможет защитить покупателя, которому продали некачественный товар, узнавала журналист 24 канала.

Защищенный чек

Марина Петрова считала себя сознательным покупателем, поэтому чеки в магазинах и кафе брала всегда. Справедливо считая, что такая осмотрительность защитит ее. Собственно, девушка неоднократно убеждалась в своей правоте: возвращала в магазин некачественный товар именно благодаря чеку. Однако, недавно в одном из столичных фаст-фудов ей выдали бумажку, где было черным по белому написано "недействительный чек". Возникает вопрос – как такое возможно?

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Как отмечает юрист ЮКК "Де-Юре" Владимир Данилин, законом "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" предусмотрено обязательное применение регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов). Они печатают чеки, каждый из которых выполняет функцию подтверждения того, что покупатель заплатил за товар. От даты уплаты начинает действовать гарантийный срок на приобретенную вещь, а также время, в течение которого ее можно вернуть. В этом же законе есть перечень случаев, когда кассовые аппараты не применяются.



Таким чекам не стоит удивляться

По мнению директора Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Максима Несмиянова, "недействительный" или "учебный" чек – нерабочий документ. Это обычное уклонение от налогов.

В нашей практике было, что чеки с такими надписями выдавали при покупке обуви. Таким образом покупатель имел бумажку, но фактически не имел гарантии на покупку или возможность его вернуть. Если такой чек выдали в кафе – таким образом они себя защищают: в случае пищевого отравления будет крайне трудно доказать ваше присутствие в этом заведении. Ведь "недействительный" или "учебный" чек выдавался стажером, поэтому это нигде не зафиксировано,

– убеждает Максим Несмеянов.

Наказание за выдачу таких чеков не предусмотрено. "Союз потребителей Украины" как-то обращался с этим вопросом к фискальной службе, где им ответили – по форме налогообложения предприниматели вообще могут не выдавать чеки.

Фискальный или товарный?

В целом, продавец или тот, кто предоставляет услуги, должен выдать клиенту товарный или фискальный чек. Это два разных вида чеков. Фискальный – документ определенного образца, который в обязательном порядке был пропущен через кассовый аппарат и зафиксирован в его защищенной памяти.

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В таком чеке должны быть следующие данные:

номер кассового аппарата, выданный фискальной службой при постановке его на учет;

число и время проведения операции (неправильно указанная информация является основанием для запрета использования этого кассового аппарата до исправления ошибок);

итоговая сумма покупки;

информация о кассире (фамилия и имя)

порядковый номер кассовой операции.



Какой бы чек не выдали в магазине, его не стоит выбрасывать

В магазине или на базаре, по требованию покупателя, могут выдать товарный чек. И, если форма и содержание фискального чека закреплена соответствующим положением, утвержденным Минфином, то как должен выглядеть и что должен содержать товарный чек – законодательно не определено. Поэтому, продавцы могут выдавать товарные чеки, на которых будет разная информация и выглядеть они будут совсем иначе. Собственно, внешне фискальный и товарный чеки могут выглядеть одинаково. Однако операция по выдаче товарного чека не проводится через кассовый аппарат, поэтому в его защищенной памяти нет информации о ней.

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Надпись на чеке – "нефискальный", "недействительный", "учебный" и т.д. свидетельствует о том, что информация о нем не сохраняется в памяти кассового аппарата. Отчетность по этой операции не попадает в налоговую. Для обычного покупателя не имеет значения – какой именно ему выдали чек, фискальный или товарный, главное – чтобы в нем было указано кто, когда и что именно продал. Чтобы в случае необходимости была возможность доказать факт покупки товара у конкретного продавца и в случае необходимости требовать замену товара или возврат денег,

– добавляет Владимир Данилин.

Хотя юристы и утверждают, что товарный чек может защитить покупателя в случае необходимости, однако на практике защитники прав потребителей сталкивались с совершенно другими ситуациями. А все потому, что не все предприниматели желают соблюдать нормы закона.