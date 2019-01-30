Защита прав потребителей: как вернуть некачественный товар в магазин

Все мы любим покупать новые вещи – будь то техника, мебель или одежда. Но часто бывает так, что в магазине вещь вам нравилась, а когда пришли домой, то увидели, что она некачественная. И, согласно закону "О защите прав потребителей", вы имеете право ее вернуть. 24 канал подготовил подробную инструкцию, как это сделать правильно.

От покупки некачественного товара не застрахован никто. Однако не все решаются возвращать недостаток обратно в магазин. Кому-то не хватает времени, кому-то терпения, а еще кому-то знаний. Впрочем, даже по закону вернуть по гарантии товар можно не всякий. И не всегда. Попробуем разобраться в правовых нюансах.

Читайте также: Как почистить стиральную машину самостоятельно: простые и эффективные советы

Гарантийный срок

Прежде всего напомним, что каждый товар имеет свой гарантийный срок. В течение этого времени продукт должен нормально работать или использоваться. А в случае поломки товара, производитель, продавец или сервисный центр должны его бесплатно отремонтировать или заменить.



У каждого товара есть свой гарантийный срок

Гарантийный срок указывается в паспорте на продукцию, на этикетке или в любом другом документе. Чаще всего, это гарантийный талон. Для пищевых продуктов и другой продукции, потребительские качества которой со временем могут ухудшаться, устанавливается срок годности, который указывается на этикетках, упаковках или иных документах. Этот срок годности и считается гарантийным сроком. Срок годности исчисляется с даты изготовления. В то же время, на такие сезонные товары, как обувь, одежду и другие изделия гарантийный срок исчисляется с начала соответствующего сезона. К примеру, гарантийный срок на зимнюю обувь считают с 15 ноября, а на летнюю — с 15 мая.



Срок годности считается с даты изготовления

А что делать с некачественной продукцией, на которую гарантийные сроки или срок годности не установлены? Покупатель вправе предъявить продавцу соответствующие требования, если недостатки были обнаружены в течение двух лет. А если это объект строительства — не позднее десяти лет со дня передачи его потребителю.

Читайте также: Лайфхак от инженера Google: как улучшить качество фото на смартфоне в условиях тусклого освещения

По закону, все требования потребителя рассматриваются только после предъявления расчетного документа. Он удостоверяет факт продажи, содержит дату и выдается при покупке. Для товаров, на которые установлен гарантийный срок, нужно показать техпаспорт или иной документ с отметкой о дате продажи. То есть отремонтировать, обменять или вернуть товар можно только в пределах гарантийного срока. А также при наличии товарного или кассового чека, заполненного паспорта на товар или гарантийного талона.

Стоит знать. Требования потребителя не будут удовлетворены, если продавец или производитель докажут, что недостатки товара возникли из-за нарушения потребителем правил пользования товаром или его хранения. То есть, если только что купленный телефон упал и в нем разбился экран, отремонтировать его по гарантии не получится.



Товар примут назад или обменяют, если поломка произошла не по вашей вине

Если же товар сломался или вышел из строя не по вашей вине и гарантийный срок еще актуален, вы имеете право требовать:

1) пропорциональное уменьшение цены;

2) безвозмездное устранение недостатков товара в разумный срок;

3) или возмещение расходов на устранение недостатков товара.

Решение проблемы выбирает продавец (но не всегда)

По закону, потребитель вправе предъявить одно из этих требований, а если его не выполнят — заявить другое. Иными словами, хотя требует покупатель, но варианты, в конце концов, выбирает продавец. А потому, если вы приходите в магазин с поломанным, например, электрочайником, магазин, как правило, отправляет вас в сервисный центр фирмы для "бесплатного устранения недостатков". Даже если вы сами предложите пропорционально уменьшить цену.

Важный момент. Если в течение гарантийного срока были обнаружены существенные недостатки или фальсификация товара, то в этом случае выбирает уже потребитель.

Есть два варианта:

1) расторгнуть договор и вернуть уплаченные за него деньги;

2) или же заменить товар на такой же или на аналогичный из имеющихся в наличии.



Вы можете требовать вернуть деньги за некачественный товар

Когда можно требовать обмен или возврат товара?

Таким образом, обменять или вернуть товар можно только в случае, если недостаток оказался существенным. При этом в его появлении должен быть виноват производитель или продавец. А для подтверждения этого, скорее всего, придется провести экспертизу.

Для лучшего понимания добавим, что существенный недостаток – это недостаток, который делает невозможным использование товара в соответствии с его целевым назначением. К тому же, после его устранения проявляется снова по независимым от потребителя причинам. А также имеет хотя бы один из следующих признаков:

1) он вообще не может быть устранен;

2) его устранение требует более 14 календарных дней;

3) он делает товар существенно другим, чем предусмотрено договором.

Следовательно, обмен или возврат товара можно требовать только в случае, если поломка произошла не по вашей вине. И ее хотя бы один раз пытались устранить.



Будьте готовы – для возврата товара часто приходится делать экспертизу

Как выглядит сам процесс возврата/обмена некачественного товара?

Теперь о том, как выглядит сам процесс. Вы купили некачественный товар или обнаружили впоследствии, что он некачественный. Берете товар и документы на него и отправляетесь туда, где его приобрели. Далее продавец, производитель, сервисный центр обязаны принять товар ненадлежащего качества и удовлетворить требования покупателя. При этом доставка крупногабаритных товаров и товаров весом более пяти килограммов и их возврат потребителю осуществляется за счет продавца, производителя или сервисного центра.

Требование о замене бракованного товара должно удовлетворяться немедленно, если товар есть в наличии. Если нужно проверить дефект, это делают в течение 14 дней или по договоренности сторон. Если же товара нет, то его замену должны привести в течение двух месяцев с момента подачи соответствующего заявления.

Читайте также: Правила успешного бизнесмена: советы эксперта

А если цена на товар изменилась?

Здесь действуют следующие правила. Если проводится замена товара на такой же, только исправный, то перерасчет стоимости не производится. В случае, если замена производится на товар другой марки или модели, то за основу берется более высокая цена. То есть, если цена выросла, то перерасчет осуществляется на момент обмена; если снизилась — на момент покупки. Аналогично, если товар возвращается и потребитель забирает деньги. При этом уплаченные за товар деньги должны быть возвращены в день расторжения договора или по договоренности в другой срок. Однако не позднее чем в течение семи дней.

Немного о гарантийном ремонте

Гарантийный ремонт также имеет некоторые особенности. В частности, устранить недостатки товара обязаны в течение 14 дней с даты предъявления требования или по согласию сторон в другой срок. Для некоторых товаров, например, мобильных, холодильников, компьютеров, продавец должен создавать так называемый обменный фонд товаров. Из него потребителю предоставляется товар аналогичной марки, причем с доставкой. А за каждый день задержки выполнения этого требования и за каждый день просрочки ремонта, потребителю выплачивается неустойка в размере 1% от стоимости товара.

Полный выпуск программы "Полезные файлы" смотрите здесь.