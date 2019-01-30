Захист прав споживачів: як повернути неякісний товар в магазин

Усі ми любимо купувати нові речі – чи то техніку, чи меблі, чи одяг. Але часто буває так, що у магазині річ вам повністю подобалася, а коли прийшли додому, то побачили, що вона неякісна. І, згідно із законом "Про захист прав споживачів", ви маєте право її повернути. 24 канал підготував докладну інструкцію, як це зробити правильно.

Від купівлі неякісного товару не застрахований ніхто. Проте, не всі наважуються повертати брак назад у магазин. Комусь не вистачає часу, комусь терпіння, а ще комусь знань. Втім, навіть за законом повернути за гарантією товар можна не всякий. І не завжди. Спробуємо розібратися в правових нюансах.

Читайте також: Як почистити пральну машину самостійно: прості та ефективні поради

Гарантійний термін

Найперше – нагадаємо, що кожен товар має свій гарантійний термін. Протягом цього часу продукт має нормально працювати чи використовуватися. А в разі поломки товару, виробник, продавець чи сервісний центр повинні його безкоштовно відремонтувати або замінити.



Кожен товар має свій гарантійний термін

Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію, на етикетці або в будь-якому іншому документі. Найчастіше, це гарантійний талон.

Для харчових продуктів та іншої продукції, споживчі якості якої з часом можуть погіршуватися, встановлюється термін придатності, який позначається на етикетках, упаковках чи інших документах. Цей термін придатності і вважається гарантійним терміном.

Термін придатності обчислюється з дати виготовлення. Водночас, на такі сезонні товари, як взуття, одяг та інші вироби гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону. Приміром, гарантійний термін на зимове взуття рахують з 15 листопада, а на літнє — з 15 травня.



Термін придатності обчислюється з дати виготовлення

А що робити з неякісною продукцією, на яку гарантійні строки або строк придатності не встановлено? Покупець має право пред'явити продавцю відповідні вимоги, якщо недоліки були виявлені протягом двох років. А якщо це об'єкт будівництва – не пізніше десяти років з дня передачі його споживачеві.

Читайте також: Лайфхак від інженера Google: як покращити якість фото на смартфон в умовах тьмяного освітлення

За законом, всі вимоги споживача розглядаються лише після пред'явлення розрахункового документа. Він засвідчує факт продажу, містить дату та видається при покупці. Для товарів, на які встановлено гарантійний строк, потрібно показати техпаспорт чи інший документ з відміткою про дату продажу. Тобто відремонтувати, обміняти чи повернути товар можна лише в межах гарантійного терміну. А також при наявності товарного або касового чека, заповненого паспорта на товар або гарантійного талона.

Варто знати. Вимоги споживача не будуть задоволені, якщо продавець чи виробник доведуть, що недоліки товару виникли через порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Тобто, якщо щойно куплений телефон впав і в ньому розбився екран, відремонтувати його за гарантією не вийде.



​Товар приймуть назад/обміняють, якщо поломка сталась не з вашої вини

Якщо ж товар зламався чи вийшов з ладу не з вашої вини і гарантійний термін ще актуальний, ви маєте право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) або ж відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Вирішення проблеми обирає продавець (але не завжди)

За законом, споживач має право пред'явити одну з цих вимог, а якщо її не виконають – заявити іншу. Іншими словами, хоч вимагає і покупець, але варіанти, зрештою, обирає продавець. А тому, якщо ви приходите до магазину з поламаним, наприклад, електрочайником, магазин, як правило, відправляє вас в сервісний центр фірми для "безоплатного усунення недоліків". Навіть якщо самі ви запропонуєте пропорційно зменшити ціну.

Важливий момент. Якщо протягом гарантійного терміну були виявлені істотні недоліки або фальсифікація товару, то в цьому випадку вибирає вже споживач.

Є два варіанти:

1) розірвати договір і повернути сплачені за нього гроші;

2) або ж замінити товар на такий самий чи на аналогічний з тих, що є у наявності.



Ви можете вимагати повернути гроші за неякісний товар

Коли можна вимагати обмін або повернення товару?

Таким чином, обміняти або повернути товар можна лише у випадку, якщо недолік виявився істотним. При цьому у його появі повинен бути винен виробник чи продавець. А для підтвердження цього, швидше за все, доведеться провести експертизу.

Для кращого розуміння додамо, що істотний недолік – це недолік, який робить неможливим використання товару відповідно до його цільового призначення. До того ж, після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин. А також має хоча б одну з таких ознак:

1) він взагалі не може бути усунутий;

2) його усунення потребує понад 14 календарних днів;

3) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

Відтак, обмін або повернення товару можна вимагати лише у випадку, якщо поломка сталася не з вашої вини. І її хоча б один раз намагалися усунути.



Будьте готові – для повернення товару часто доведеться робити експертизу

Як виглядає сам процес повернення/обміну неякісного товару?

Ви купили неякісний товар чи виявили згодом, що він неякісний. Берете товар і документи на нього та відправляєтеся туди, де його придбали. Далі продавець, виробник, сервісний центр зобов'язані прийняти товар неналежної якості і задовольнити вимоги покупця. При цьому доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п'ять кілограмів та їх повернення споживачеві здійснюється за рахунок продавця, виробника чи сервісного центру.

Вимога про заміну бракованого товару має задовольнятися негайно, якщо товар є в наявності. Якщо потрібно перевірити дефект, це роблять упродовж 14 днів або за домовленістю сторін. Якщо ж товару немає, то його заміну повинні призвести протягом двох місяців з моменту подання відповідної заяви.

Читайте також: Правила успішного бізнесмена: поради експерта

А якщо ціна на товар змінилася?

Тут діють такі правила. Якщо проводиться заміна товару на такий же, тільки справний, то перерахунок вартості не проводиться. У разі, якщо заміна проводиться на товар іншої марки чи моделі, то за основу береться більш висока ціна. Тобто, якщо ціна зросла, то перерахунок здійснюється на момент обміну; якщо знизилася – на момент покупки. Аналогічно, якщо товар повертається і споживач забирає гроші. При цьому сплачені за товар гроші повинні бути повернуті в день розірвання договору або за домовленістю в інший термін. Проте не пізніше, ніж протягом семи днів.

Трохи про гарантійний ремонт

Гарантійний ремонт також має деякі особливості. Зокрема, усунути недоліки товару зобов'язані протягом 14 днів з дати пред'явлення вимоги або за згодою сторін в інший строк. Для деяких товарів, наприклад, мобільних, холодильників, комп'ютерів, продавець повинен створювати так званий обмінний фонд товарів. З нього споживачу надається товар аналогічної марки, причому з доставкою. А за кожний день затримки виконання цієї вимоги та за кожний день протермінування ремонту, споживачеві виплачується неустойка в розмірі 1% від вартості товару.

Повний випуск програми "Корисні файли" дивіться тут.