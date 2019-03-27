Недійсний чек: обман покупців чи ухиляння від податків

Чеки із загадковими надписами "недійсний" чи "учбовий" видають споживачам в магазинах, фаст-фудах, салонах краси. Чи можна вважати такий папірець документом, який зможе захистити покупця, якому продали неякісний товар, дізнавалась журналістка 24 каналу.

Захищений чек

Марина Петрова вважала себе свідомим покупцем, тому чеки в магазинах та кафе брала завжди. Справедливо вважаючи, що така обачність захистить її. Власне, дівчина неодноразово переконувалась у своїй правоті: повертала в магазин неякісний товар саме завдяки чеку. Проте, нещодавно в одному із столичних фаст-фудів їй видали папірець, де було чорним по білому написано "недійсний чек". Постає питання – як таке можливо?

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Як зазначає юрист ЮКК "Де-Юре" Володимир Данілін, законом "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" передбачено обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів). Вони друкують чеки, кожен з яких виконує функцію підтвердження того, що покупець заплатив за товар. Від дати сплати починає діяти гарантійний термін на придбану річ, а також час, протягом якого її можна повернути. В цьому ж законі є перелік випадків, коли касові апарати не застосовуються.



Таким чекам не варто дивуватись

На думку директора Всеукраїнської громадської організації "Союз споживачів України" Максима Несміянова, "недійсний" чи "учбовий" чек – неробочий документ. Це звичайне ухиляння від податків.

В нашій практиці було, що чеки з такими надписами видавали при купівлі взуття. Таким чином покупець мав папірець, але фактично не мав гарантії на покупку чи можливість його повернути. Якщо такий чек видали в кафе – таким чином вони себе убезпечують: у випадку харчового отруєння буде вкрай важко довести вашу присутність в цьому закладі. Адже "недійсний" чи "учбовий" чек видавався стажером, тому це ніде не зафіксовано,

– переконує Максим Несміянов.

Покарання за видачу таких чеків не передбачено. "Союз споживачів України" якось звертався з цим питанням до фіскальної служби, де їм відповіли – за формою оподаткування підприємці взагалі можуть не видавати чеки.

Фіскальний чи товарний?

Загалом, продавець чи той, хто надає послуги, має видати клієнту товарний чи фіскальний чек. Це два різні види чеків. Фіскальний – документ певного зразка, який в обов’язковому порядку був пропущений через касовий апарат та зафіксований в його захищеній пам’яті.

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В такому чеку мають бути такі дані:

номер касового апарату, виданий фіскальною службою при постановці його на облік;

число і час проведення операції (неправильно вказана інформація є підставою для заборони використання цього касового апарату до виправлення помилок);

підсумкова сума покупки;

інформація про касира (прізвище та ім’я);

порядковий номер касової операції.



Який би чек не видали в магазині, його не варто викидати

В магазині чи на базарі, на вимогу покупця, можуть видати товарний чек. І, якщо форма та зміст фіскального чека закріплена відповідним положенням, затвердженим Мінфіном, то як має виглядати і що має містити товарний чек – законодавчо не визначено. Тож, продавці можуть видавати товарні чеки, на яких буде різна інформація та й виглядатимуть вони зовсім інакше. Власне, зовні фіскальний та товарний чеки можуть виглядати однаково. Проте операція з видачі товарного чека не проводиться через касовий апарат, тому в його захищеній пам’яті немає інформації про неї.

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Надпис на чеку – "нефіскальний", "недійсний", "навчальний" тощо свідчить про те, що інформація про нього не зберігається в пам’яті касового апарату. Звітність щодо цієї операції не потрапляє до податкової. Для звичайного покупця немає значення – який саме йому видали чек, фіскальний чи товарний, головне – щоб у ньому було зазначено хто, коли та що саме продав. Щоб у разі необхідності була можливість довести факт купівлі товару у конкретного продавця та у разі необхідності вимагати заміну товару або повернення грошей,

– додає Володимир Данілін.

Хоч юристи й твердять, що товарний чек може захистити покупця у разі потреби, проте на практиці захисники прав споживачів стикались із зовсім іншими ситуаціями. А все тому, що не всі підприємці бажають дотримуватись норм закону.