Неделю назад пошла с мужем рыбачить: в Житомирской области нашли мертвой беременную женщину

В селе Парипсы Житомирской области, нашли тело беременной женщины. Еще неделю назад она вместе с мужем пошла рыбачить. После супруги исчезли.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, поиски пропавших мужа и жены длились несколько дней.

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В Житомирской области нашли тело беременной женщины

В ГСЧС отметили, что 11 декабря до прибытия водолазов на месте происшествия работали 4 лодки со спасателями и местными жителями.

На одной из них примерно в 12:20 спасателю удалось зацепить на рыболовный крючок верхнюю одежду погибшей. Водолазы областной коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы помогли поднять тело женщины на поверхность и доставить на берег.



В Житомирской области нашли мертвой беременную женщину / Фото ГСЧС

Напомним, мужа погибшей достали из водоема накануне. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают.

Исчезновение супругов во время рыбалки: что известно

Спасатели просят людей быть осторожными во время вылова рыбы и не выходить на водоемы в условиях тонкого льда.

В селе Парипсы Попельнянской общины Житомирской области мужчина и его беременная жена еще 4 декабря отправились рыбачить на местный водоем. В тот же день они исчезли.

Впоследствии супругов начали искать представители ГСЧС и местной общины. Поиски осложняли неблагоприятные погодные условия.

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