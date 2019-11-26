07:00
26 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Няш-мяш" – украинский агент . Фекалии тушили авто в России
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 ноября
      Вести.UA: Очередная лажа от Мосийчука. Двойники "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:58, 25 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Недобросовестные материалы в СМИ: приложение обнаруживает фейки

      10 Читати новину українською

      В Украине создали специальную платформу для выявления лжи в информационном пространстве. Называется она – "Фейкогрыз". Журналисты 24 канала узнавали, как работает новая разработка.

      Автор текстов Максим хорошо знает транспорт. Ведет о нем блог и раздражается, когда видит неточности или откровенную ложь в статьях своих коллег.

      Читайте также: Украинские СМИ в оккупированном Донбассе: что об этом известно

      "Большае проблема не фейковые новости, а ошибочные интерпретации. Специалисты публикуют новости, где много технических терминов. В результате журналисты, читая эти пресс-релизы, пишут неправильные новости", – рассказал автор текстов Максим.

      "Назвать 100% фейком новость действительно сложно", – пояснил Роман Кульчинский, дата-журналист. То есть специалист, который имеет дело с обработкой больших объемов информации.

      Пример фейковых новости – это распятый мальчик в Славянске. Это откровенная ложь. Абсолютной лжи в информационном пространстве мало, но очень много, просто вал различных манипуляций,
      – заявил главный редактор Texty.org.ua Роман Кульчинский.

      Исследуя большое количество текстов, его команда разработала нейронную систему, которая анализирует тексты и определяет там манипуляции. Назвали символично "Фейкогрызом".

      Фейкогриз
      "Фейкогрыз" в браузере

      Создавали его и редакторы, и журналисты. Сейчас к этому процессу может присоединиться любой желающий. Разработчик показал как работает приложение в браузере Firefox и Телеграм-бот.Фейкогриз
      Приложение в Телеграм-боте

      Впрочем, как и  любое приложение, и это может ошибаться. К примеру, даже если вы обнаружите сайт с недостоверной новостью, а их таких есть еще десяток, то автоматически он их не найдет. А вот механизм защиты от Бото-ферм пока ищут.

      Мы ожидали, что может такое случиться, то есть, им могут манипулировать, поэтому пока мы его Модератор,
      - пояснила соавтор приложении "Фейкогриз" Надежда Романенко.

      Чем больше использовать приложение, тем корректнее он будет работать. А со временем "Фейкогрыз" можно будет установить на браузере Google Chrome и в мессенджере фейсбука. Сейчас над этим работают разработчики.

      Международные скандалы и Россия: к каким странам дотянулась "рука Кремля"
      сегодня
      206
      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости Украины Медиа СМИ Информационные технологии
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Международные скандалы и Россия: к каким странам дотянулась "рука Кремля"
      сегодня , 06:50 Международные скандалы и Россия: к каким странам дотянулась "рука Кремля"
      Світлана Попова 206
      Украинский разведчик в тылу врага: кто такой Эдуард Матюха и почему его рассекретили
      сегодня , 06:10 Украинский разведчик в тылу врага: кто такой Эдуард Матюха и почему его рассекретили
      Інна Жолобович 722
      Главные новости 25 ноября: видеоблог Зеленского и взрыв авто в Харькове
      25 ноября , 22:34 Главные новости 25 ноября: видеоблог Зеленского и взрыв авто в Харькове
      Наталія Пристанська 256
      Как при Сталине: за время правления Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек
      25 ноября , 22:00 Как при Сталине: за время правления Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек
      Блог Медіа 410
      Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      25 ноября , 19:57 Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      Ірина Поліщук 2699
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук