Недобросовестные материалы в СМИ: приложение обнаруживает фейки

В Украине создали специальную платформу для выявления лжи в информационном пространстве. Называется она – "Фейкогрыз". Журналисты 24 канала узнавали, как работает новая разработка.

Автор текстов Максим хорошо знает транспорт. Ведет о нем блог и раздражается, когда видит неточности или откровенную ложь в статьях своих коллег.

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"Большае проблема не фейковые новости, а ошибочные интерпретации. Специалисты публикуют новости, где много технических терминов. В результате журналисты, читая эти пресс-релизы, пишут неправильные новости", – рассказал автор текстов Максим.

"Назвать 100% фейком новость действительно сложно", – пояснил Роман Кульчинский, дата-журналист. То есть специалист, который имеет дело с обработкой больших объемов информации.

Пример фейковых новости – это распятый мальчик в Славянске. Это откровенная ложь. Абсолютной лжи в информационном пространстве мало, но очень много, просто вал различных манипуляций,

– заявил главный редактор Texty.org.ua Роман Кульчинский.

Исследуя большое количество текстов, его команда разработала нейронную систему, которая анализирует тексты и определяет там манипуляции. Назвали символично "Фейкогрызом".



"Фейкогрыз" в браузере

Создавали его и редакторы, и журналисты. Сейчас к этому процессу может присоединиться любой желающий. Разработчик показал как работает приложение в браузере Firefox и Телеграм-бот.

Приложение в Телеграм-боте

Впрочем, как и любое приложение, и это может ошибаться. К примеру, даже если вы обнаружите сайт с недостоверной новостью, а их таких есть еще десяток, то автоматически он их не найдет. А вот механизм защиты от Бото-ферм пока ищут.

Мы ожидали, что может такое случиться, то есть, им могут манипулировать, поэтому пока мы его Модератор,

- пояснила соавтор приложении "Фейкогриз" Надежда Романенко.

Чем больше использовать приложение, тем корректнее он будет работать. А со временем "Фейкогрыз" можно будет установить на браузере Google Chrome и в мессенджере фейсбука. Сейчас над этим работают разработчики.