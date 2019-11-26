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      Недоброчесні матеріали у ЗМІ: який додаток виявляє фейки

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      В Україні створили спеціальну платформу для виявлення брехні в інформаційному просторі. Називається вона – "Фейкогриз". Журналісти 24 каналу дізнавалися, як працює нова розробка.

      Автор текстів Максим добре знається на транспорті. Веде про нього блог і дратується, коли бачить неточності або ж відверту неправду у статтях своїх колег.

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      "Більше проблема не фейкові новини, а помилкові інтерпретації. Спеціалісти публікують новини, де багато технічних термінів. Внаслідок цього журналісти, читаючи ці пресрелізи, пишуть неправильні новини", – розповів автор текстів Максим.

      "Назвати 100% фейком новину і справді складно", – пояснив Роман Кульчинський дата-журналіст. Тобто спеціаліст, який має справу з обробкою великих обсягів інформації.

      Приклад фейкової новини – це розіп'ятий хлопчик у Слов'янську. Це відверта брехня. Абсолютної брехні в інформаційному просторі мало, але дуже багато, просто вал різних маніпуляцій,
      – заявив головний редактор Texty.org.ua Роман Кульчинський.

      Досліджуючи велику кількість текстів, його команда розробили нейронну систему, який аналізує тексти і визначає чи є там маніпуляції. Назвали символічно "Фейкогризом".

      Фейкогриз
      "Фейкогриз" у браузері

      Створювали його і редактори, і журналісти. Зараз до цього процесу може долучитися кожен охочий. Розробник показав як працює додаток у браузері Firefox і Телеграм-бот.

      Фейкогриз
      Додаток в Телеграм-боті

      Втім, як і у будь-якого додатку, і цей може помилятися. До прикладу, навіть, якщо ви виявите сайт з недостовірною новиною, а їх таких є ще десяток, то автоматично він їх не знайде. А от механізм захисту від бото-ферм поки шукають.

      Ми очікували, що може таке статися, тобто, ним можуть зманіпулювати, тому наразі ми його модеруємо,
      – пояснила співавтор додатку "Фейкогриз" Надія Романенко.

      Чим більше використовуватимуть додаток, тим коректніше він працюватиме. А з часом "Фейкогриз" можна буде встановити на браузері Google Chrome і у месенджері Фейсбуку. Зараз над цим працюють розробники.

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      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини України ЗМІ Медіа Інформаційні технології
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