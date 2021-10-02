На эту тему высказался глава грузинского ведомства Давид Залкалиани. Он подчеркнул, что позиция Украины понятна, ведь у Саакашвили гражданство этой страны.

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Что говорят в грузинском МИД

Министр заверил, что работник грузинского посольства предоставляет украинской стороне всю необходимую информацию. "Данные, обнародованные накануне прокуратурой, также немедленно передадут украинским друзьям", – добавил он.

Недопустимо, чтобы один человек брал в заложники стратегическое партнерство между Грузией и Украиной,

– отметил Залкалиани.

Он выразил уверенность, что "спокойно, мирно у нас будут разъяснения по всем вопросам, и наши отношения с Украиной так же будут развиваться, как развивались до этого".

"Недопустимо, чтобы одно лицо брало в заложники стратегическое партнерство между Грузией и Украиной", – добавил глава грузинского МИД.

Подробности о встрече с грузинским дипломатом

С украинскими дипломатами общался старший советник Сандро Топурия, который является временным поверенным Грузии в Украине. Он пояснил обстоятельства задержания Саакашвили и уточнил информацию о инкриминируемых ему статьях уголовного кодекса. Зато в украинском ведомстве подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.

Обратите внимание! Освобождение Саакашвили из-под стражи возможно в случае, если его помилует президент страны. Впрочем Саломе Зурабишвили на это совсем не настроена.