По словам Гарибашвили, за последнее время Украине и Грузии удалось наладить очень плодотворное сотрудничество. Именно поэтому политик решил публично поблагодарить украинскую сторону.

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Я вспомню дело об экстрадиции Мегиса Кардави. А сейчас уже и дело Саакашвили. Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество,

– отметил Гарибашвили.

Заметьте! Мегис Кардава – экс-начальник военной полиции Грузии. Из Киева в Тбилиси был экстрадирован в сентябре 2021 года. Кардава является фигурантом 15 уголовных дел. В частности, в 9 из них – Кардаву уже осудили.

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