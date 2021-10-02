По словам Гарибашвили, за последнее время Украине и Грузии удалось наладить очень плодотворное сотрудничество. Именно поэтому политик решил публично поблагодарить украинскую сторону.

Заметьте Власть Грузии предлагала Саакашвили сделку в обмен на возвращение в Украину, – СМИ

Я вспомню дело об экстрадиции Мегиса Кардави. А сейчас уже и дело Саакашвили. Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество,
– отметил Гарибашвили.

Реакция Украины на задержание Саакашвили

  • Саакашвили задержали 1 октября в Грузии. Об этом сообщил собственно Гарибашвили.
  • В Офисе Президента заявили, что расценивают такие действия грузинской стороны как месть политику.
  • Кроме того, в ОП отметили: новости о задержании на территории Грузии гражданина Украины Саакашвили нельзя воспринимать как нечто нормальное.
  • Также украинская сторона обратила внимание, что грузинская сторона подает эти новости с "жестким настроением".