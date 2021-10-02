За словами Гарібашвілі, за останній час Україні та Грузії вдалося налагодити дуже плідну співпрацю. Саме тому політик вирішив публічно подякувати українській стороні.
Зауважте Влада Грузії пропонувала Саакашвілі угоду в обмін на повернення в Україну, – ЗМІ
Я згадаю справу про екстрадицію Мегіса Кардави. А зараз вже і справа Саакашвілі. Це говорить про те, що у нас плідна співпраця,
– наголосив Гарібашвілі.
Реакція України на затримання Саакашвілі
- Саакашвілі затримали 1 жовтня у Грузії. Про це повідомив власне Гарібашвілі.
- В Офісі Президента заявили, що розцінюють такі дії грузинської сторони як помсту політику.
- Окрім того, в ОП наголосили: новини про затримання на території Грузії громадянина України Саакашвілі не можна сприймати як щось нормальне.
- Також українська сторона звернула увагу, що грузинська сторона подає ці новини з "жорстким настроєм".