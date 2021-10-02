За словами Гарібашвілі, за останній час Україні та Грузії вдалося налагодити дуже плідну співпрацю. Саме тому політик вирішив публічно подякувати українській стороні.

Зауважте Влада Грузії пропонувала Саакашвілі угоду в обмін на повернення в Україну, – ЗМІ

Я згадаю справу про екстрадицію Мегіса Кардави. А зараз вже і справа Саакашвілі. Це говорить про те, що у нас плідна співпраця,

– наголосив Гарібашвілі.

Зауважте! Мегіс Кардава – ексначальник військової поліції Грузії. З Києва до Тбілісі його екстрадували у вересні 2021 року. Кардава є фігурантом 15 кримінальних справ. Зокрема, у 9 з них – Кардаву вже засудили.

Реакція України на затримання Саакашвілі