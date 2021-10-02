Таку інформацію у фейсбуці оприлюднила головна редакторка газети "Хроніка+" Елісо Кіладзе. Пропозицію "домовитися" Саакашвілі нібито отримав від провладної "Грузинської мрії".

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Саакашвілі відхилив пропозицію

За її інформацією, політику обіцяли, що його партія "Єдиний національний рух" отримає непогані результати на місцевих виборах, якщо політик покине батьківщину й повернеться в Україну. Втім, як стверджує Кіладзе, Саакашвілі на це не погодився. Натомість він оголосив голодування й попросив про зустріч з українським консулом.

Не вийшло. Вони готові були піти на все, крім ув'язнення Міші! Не здавайся,

– підкреслила редакторка грузинського ЗМІ.

Сам Саакашвілі вже заявив, що не погоджується з вироком суду й вважає себе політичним в'язнем. У день місцевих виборів у Грузії він написав із в'язниці листа. Політик закликав громадян йти на виборці дільниці й заявив, що вироки йому винесли, зокрема, на замовлення Путіна.

Що говорять про помилування Саакашвілі

На батьківщині Саакашвілі загрожує до 6 років в'язниці. Вирок оскарженню не підлягає. Тож, як пояснили адвокати політика, його звільнення з-під варти можливе лише за умови помилування президентки. Втім, Саломе Зурабішвілі рішуче заявила, що робити цього не має наміру. Вона звинуватила колишнього грузинського лідера у намаганнях дестабілізувати ситуацію в країні.

Попри це, захист Саакашвілі таки не втрачає надій на його помилування. Мовляв, позиція Зурабішвілі все ще може змінитися. Якщо ж цього не станеться, є ще варіант екстрадиції політика в Україну. Втім, цей процес може затянутись надовго й не факт, що взагалі увінчається успіхом.