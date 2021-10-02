Захист грузинсько-українського політика не втрачає надій на помилування Саакашвілі. Про те, що це можливо, в ефірі телеканалу заявив Бека Басилая.

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Можливі способи помилування Саакашвілі

Заява президентки Зурабішвілі про те, що вона ніколи не помилує Саакашвілі, продиктована правлячою партією" Грузинська мрія ", але завтра ситуація може змінитися,

– заявив Басилая.

Це перший можливий шлях звільнення Саакашвілі. Другий, за словами адвоката, передбачає екстрадицію політика в Україну, адже він є українським громадянином. Однак Басилая уточнив, що цей варіант є довгим і не факт, що дасть позитивний результат.

Прокурор Джарджі Циклаурі зазначив, що українська сторона поки не зверталася до міністерства юстиції Грузії із запитом про екстрадицію Саакашвілі.

Водночас глава Мін'юсту Грузії Раті Брегадзе запевнив, що в'язниця в місті Руставі, куди помістили затриманого політика, відповідає всім необхідним міжнародним стандартам.

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