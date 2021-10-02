Защита грузино-украинского политика не теряет надежд на помилование Саакашвили. О том, что это возможно, в эфире телеканала заявил Бека Басилая.

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Возможные способы помилования Саакашвили

Заявление президента Зурабишвили о том, что она никогда не помилует Саакашвили, продиктовано правящей партией "Грузинская мечта", но завтра ситуация может измениться,

– заявил Басилая.

Это первый возможный путь освобождения Саакашвили. Второй, по словам адвоката, предусматривает экстрадицию политика в Украину, ведь он украинский гражданин. Однако Басилая уточнил, что этот вариант очень длительный и не факт, что даст положительный результат.

Прокурор Джарджи Циклаури отметил, что украинская сторона пока не обращалась в министерство юстиции Грузии с запросом об экстрадиции Саакашвили.

В то же время глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заверил, что тюрьма в городе Рустави, куда поместили задержанного политика, соответствует всем необходимым международным стандартам.

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