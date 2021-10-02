На цю тему висловився очільник грузинського відмоства Давид Залкаліані. Він підкреслив, що позиція України зрозуміла, адже Саакашвілі має громадянство цієї країни.
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Що кажуть у грузинському МЗС
Міністр запевнив, що працівник грузинського посольства надає українській стороні всю необхідну інформацію. "Дані, оприлюднені напередодні прокуратурою, також негайно передадуть українським друзям", – додав він.
Неприпустимо, щоб одна людина брала в заручники стратегічне партнерство між Грузією та Україною,
– наголосив Залкаліані.
Він висловив упевненість, що "спокійно, мирно у нас будуть роз'яснення з усіх питань, і наші відносини з Україною так само будуть розвиватися, як розвивалися до цього".
"Неприпустимо, щоб одна особа брала в заручники стратегічне партнерство між Грузією та Україною", - додав глава грузинського МЗС.
Подробиці про зустріч з грузинським дипломатом
З українськими дипломатами спілкувався старший радник Сандро Топурія, який є тимчасовим повіреним Грузії в Україні. Він пояснив обставини затримання Саакашвілі та уточнив інформацію про інкриміновані йому статті кримінального кодексу. Натомість в українському відмостві підтвердили принципову позицію України про невтручання у внутрішні справи Грузії.