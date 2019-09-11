16:21
11 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА APPLE ИМПИЧМЕНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко станет президентом США. РПЦ превращает воду в вино
      Вєсті Кремля
      22:56, 10 сентября
      Вести.UA: Чудеса равновесия Луценко. Катастрофическая реформа "Укрзализныци"
      Вєсті.UA
      19:46, 10 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА APPLE ИМПИЧМЕНТ

      Недопустимо, – Разумков осудил первое кнопкодавство в Раде

      201 Читати новину українською
      Разумков осудил кнопкодавство в Раде
      Разумков осудил кнопкодавство в Раде / Фото 24 канала

      Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал недопустимым первый случай кнопкодавства в парламенте, который совершил нардеп-самовыдвиженец Александр Ковалев.

      Разумков во время заседания парламента отметил, что Ковалев давил кнопку на месте другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области – Максима Ефимова.

      Вам будет интересно: Разумков: Я бы забирал у депутатов загранпаспорта

      10 сентября на утреннем заседании Верховной Рады во время голосования за президентский законопроект об импичменте общественным движением "Честно" зафиксирован первый случай кнопкодавства в Верховной Раде ІХ созыва. С чем я вас и поздравляю, к сожалению. Такие действия являются недопустимыми, и надеюсь, что такого не будет в Раде,
      – подчеркнул спикер.

      Лидер "Слуги народа" отметил, что после принятия парламентом законов, которые введут наказание за кнопкодавство, такие случаи будут невозможными в парламенте.

      Между тем, часть нардепов из фракции "Европейская солидарность" начали выкрикивать, что после этого случая стоит переголосовать за законпроект об импичменте.

      Разумков в свою очередь отметил, что переголосование не нужно. Кроме того, спикер напомнил депутатам из "ЕС", что в предыдущем парламенте они не замечали таких случаев.

      Ковалев давит на кнопку вместо другого нардепа: видео

      Что известно о первом кнопкодавстве в Раде?
      10 сентября на кнопкодавсте попался внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев. Сначала нардеп опроверг факт неперсонального голосования, однако затем фактически признал, что нарушил Конституцию во время голосования за Проект об импичменте.

      Когда о "подвиге" Ковалева начали сообщать СМИ, депутат подошел к журналистам движения ЧЕСТНО и начал угрожать им. Он расспрашивал о месте их рождения, а затем сделал фото журналистов и послал кому-то в мессенджере. На вопрос представителя СМИ, можно ли это расценивать как угрозу, депутат ответил, что они "еще встретятся и подробно это обсудят".

       

      blog_ava
      Люди выпрыгивали из окон: жуткие фото трагедии 11 сентября в США
      сегодня
      3603
      Теги: Новости Украины Новости политики Европейская солидарность СМИ Верховная Рада Дмитрий Разумков
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Фесенко: Олигархи для Зеленского – вызов, но у президента свои подходы
      сегодня , 16:04 Фесенко: Олигархи для Зеленского – вызов, но у президента свои подходы
      Інна Жолобович 72
      Лукашенко едет в Украину, но кому-то это очень не нравытся
      сегодня , 15:00 Лукашенко едет в Украину, но кому-то это очень не нравытся
      Злой Одессит 1846
      Что известно о Викторе Чумаке: биография главного военного прокурора
      сегодня , 14:33 Что известно о Викторе Чумаке: биография главного военного прокурора
      315
      Плани Зеленського щодо судової реформи: як зробити її ефективною
      сегодня , 13:30 Плани Зеленського щодо судової реформи: як зробити її ефективною
      Роман Маселко
      Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      сегодня , 12:00 Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      Блог Медіа 3550
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук