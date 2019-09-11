Недопустимо, – Разумков осудил первое кнопкодавство в Раде

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал недопустимым первый случай кнопкодавства в парламенте, который совершил нардеп-самовыдвиженец Александр Ковалев.

Разумков во время заседания парламента отметил, что Ковалев давил кнопку на месте другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области – Максима Ефимова.

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10 сентября на утреннем заседании Верховной Рады во время голосования за президентский законопроект об импичменте общественным движением "Честно" зафиксирован первый случай кнопкодавства в Верховной Раде ІХ созыва. С чем я вас и поздравляю, к сожалению. Такие действия являются недопустимыми, и надеюсь, что такого не будет в Раде,

– подчеркнул спикер.

Лидер "Слуги народа" отметил, что после принятия парламентом законов, которые введут наказание за кнопкодавство, такие случаи будут невозможными в парламенте.

Между тем, часть нардепов из фракции "Европейская солидарность" начали выкрикивать, что после этого случая стоит переголосовать за законпроект об импичменте.

Разумков в свою очередь отметил, что переголосование не нужно. Кроме того, спикер напомнил депутатам из "ЕС", что в предыдущем парламенте они не замечали таких случаев.

Ковалев давит на кнопку вместо другого нардепа: видео

Что известно о первом кнопкодавстве в Раде?

10 сентября на кнопкодавсте попался внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев. Сначала нардеп опроверг факт неперсонального голосования, однако затем фактически признал, что нарушил Конституцию во время голосования за Проект об импичменте.



Когда о "подвиге" Ковалева начали сообщать СМИ, депутат подошел к журналистам движения ЧЕСТНО и начал угрожать им. Он расспрашивал о месте их рождения, а затем сделал фото журналистов и послал кому-то в мессенджере. На вопрос представителя СМИ, можно ли это расценивать как угрозу, депутат ответил, что они "еще встретятся и подробно это обсудят".