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      Неприпустимо, – Разумков засудив перше кнопкодавство в Раді

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      Разумков засудив кнопкодавство у Раді
      Разумков засудив кнопкодавство у Раді / Фото 24 каналу

      Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков назвав неприпустимим перший випадок кнопкодавства у парламенті, яке вчинив нардеп-самовисувець Олександр Ковальов.

      Разумков під час засідання парламенту відзначив, що Ковальов тиснув кнопку на місці іншого позафракційного мажоритарника з Донецької області – Максима Єфімова.

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      10 вересня на ранковому засіданні Верховної Ради під час голосування за президентський законопроєкт про імпічмент громадським рухом "Чесно" зафіксований перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді ІХ скликання. З чим я вас і вітаю, на жаль. Такі дії є неприпустимими, і сподіваюсь, що такого не буде у Раді,
      – наголосив спікер.

      Лідер "Слуги народу" зауважив, що після ухвалення парламентом законів, які введуть покарання за кнопкодавство, такі випадки будуть неможливими в парламенті.

      Тим часом, частина нардепів з фракції  "Європейська солідарність" почали вигукувати, що після цього випадку варто переголосувати за законпроєкт про імпічмент.

      Разумков у свою чергу відзначив, що переголосування не потрібне. Окрім того, спікер нагадав депутатам з "ЄС", що у попередньому парламенті вони не помічали такі випадки.

      Ковальов тисне на кнопку замість іншого нардепа: відео

      Що відомо про перше кнопкодавство у Раді? 10 вересня на кнопкодавсті попався позафракційний нардеп і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов. Спочатку нардеп спростовував факт неперсонального голосування, однак потім, фактично, визнав, що порушив Конституцію під час голосування за проєкт про імпічмент.

      Коли про "подвиг" Ковальова почали повідомляти ЗМІ, депутат підійшов до журналістів руху ЧЕСНО та почав погрожувати їм. Він розпитував про місце їхнього народження, а потім зробив фото журналістів та надіслав комусь у месенджері. На запитання представника медіа, чи можна це розцінювати як погрозу, депутат відповів, що вони "ще зустрінуться і детально це обговорять".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Верховна Рада ЗМІ Європейська солідарність
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