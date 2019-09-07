Разумков: Я б забирав у депутатів закордонні паспорти

Мовиться про те, щоб на період сесії забирати у народних обранців документи для виїзду за кордон. Про це жартома заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, обурюючись відсутністю багатьох депутатів у п'ятницю на засіданнях Ради та комітетів.

У студії Савіка Шустера увечері 6 вересні запрошені гості обговорювали, серед іншого, як унеможливити голосування депутата за колег, відсутніх на робочому місці. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що депутати активно працюють над цим питанням.

У цьому ж ефірі: Гроші треба контролювати, – Богдан пояснив, чому проти Кличка як голови КМДА

Система "Рада 3" із сенсорною кнопкою протягом 11 років так і не отримала сертифікацію, бо, як зауважив Разумков, не відповідає сучасним викликам. Та і не передбачена регламентом.

Однак кнопкодавство треба подолати у будь-якому випадку: "Якщо ти не ходиш на роботу, то на твоє місце прийде інший працівник. Інший народний депутат, який знайде час, і буде нарешті виконувати ті обов'язки, які йому необхідно виконувати для цієї держави".

Далі у студії зайшла мова норми законів про депутатів, зокрема про президентську ініціативу щодо третини прогуляних днів нардепами. Мовиться про те, що якщо депутат прогуляє з неповажних причин третину своїх робочих днів, то його матимуть право позбавити мандата.

Я б ще на час сесії забирав закордонні паспорти й видавав би їх лише в тому випадку, коли людина їде у відрядження,

– сказав Разумков, у жартівливій формі підкреслюючи важливість обговорюваної норми.

"Це було б коректно, а то в нас, дивлячись на те, що відбувалось щоп'ятниці, у комітетські тижні, то таке враження, що в Європі багато дуже наших виборців. Я розумію, що багато виїхало, але ж не стільки", – напівжартома підсумував Дмитро Разумков.

Відеоцитата з програми Савіка Шустера: пряма мова Дмитра Разумкова

Детальніше про зміни у законі про депутатів: Зеленський визначив покарання для нардепів за прогули та кнопкодавство