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      Разумков: Я б забирав у депутатів закордонні паспорти

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      Разумков – голова Верховної Ради
      Разумков – голова Верховної Ради / apostrophe.ua

      Мовиться про те, щоб на період сесії забирати у народних обранців документи для виїзду за кордон. Про це жартома заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, обурюючись відсутністю багатьох депутатів у п'ятницю на засіданнях Ради та комітетів.

      У студії Савіка Шустера увечері 6 вересні запрошені гості обговорювали, серед іншого, як унеможливити голосування депутата за колег, відсутніх на робочому місці. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що депутати активно працюють над цим питанням.

      У цьому ж ефірі: Гроші треба контролювати, – Богдан пояснив, чому проти Кличка як голови КМДА

      Система "Рада 3" із сенсорною кнопкою протягом 11 років так і не отримала сертифікацію, бо, як зауважив Разумков, не відповідає сучасним викликам. Та і не передбачена регламентом. 

      Однак кнопкодавство треба подолати у будь-якому випадку: "Якщо ти не ходиш на роботу, то на твоє місце прийде інший працівник. Інший народний депутат, який знайде час, і буде нарешті виконувати ті обов'язки, які йому необхідно виконувати для цієї держави".

      Далі у студії зайшла мова норми законів про депутатів, зокрема про президентську ініціативу щодо третини прогуляних днів нардепами. Мовиться про те, що якщо депутат прогуляє з неповажних причин третину своїх робочих днів, то його матимуть право позбавити мандата.

      Я б ще на час сесії забирав закордонні паспорти й видавав би їх лише в тому випадку, коли людина їде у відрядження,
      – сказав Разумков, у жартівливій формі підкреслюючи важливість обговорюваної норми.

      "Це було б коректно, а то в нас, дивлячись на те, що відбувалось щоп'ятниці, у комітетські тижні, то таке враження, що в Європі багато дуже наших виборців. Я розумію, що багато виїхало, але ж не стільки", – напівжартома підсумував Дмитро Разумков.

      Відеоцитата з програми Савіка Шустера: пряма мова Дмитра Разумкова

      Детальніше про зміни у законі про депутатів: Зеленський визначив покарання для нардепів за прогули та кнопкодавство

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      6 вересня
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      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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