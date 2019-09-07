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      Разумков: Я бы забирал у депутатов загранпаспорта

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      Разумков – глава Верховной Рады
      Разумков – глава Верховной Рады / apostrophe.ua

      Говорится о том, чтобы на период сессии забирать у народных избранников документы для выезда за границу. Об этом в шутку заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, возмущаясь отсутствием многих депутатов в пятницу на заседаниях Рады и комитетов.

      В студии Савика Шустера вечером 6 сентября приглашенные гости обсуждали, среди прочего, как исключить голосование депутата за коллег, отсутствующих на рабочем месте. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что депутаты активно работают над этим вопросом.

      В этом же эфире: Деньги нужно контролировать, – Богдан объяснил, почему против Кличко как главы КГГА

      Система "Рада 3" с сенсорной кнопкой в течение 11 лет так и не получила сертификацию, потому что, как отметил Разумков, не отвечает современным вызовам. Да и не предусмотрена регламентом.

      Однако кнопкодавство надо преодолеть в любом случае: "Если ты не ходишь на работу, то на твое место придет другой работник. Другой народный депутат, который найдет время, и будет наконец выполнять те обязанности, которые ему необходимо выполнять для этого государства".

      Далее в студии зашла речь о нормах законов о депутатах, в частности о президентской инициативе относительно трети прогуляных дней нардепами. Говорится о том, что если депутат прогуляет по неуважительным причинам треть своих рабочих дней, то его могут лишить мандата.

      Я бы еще на время сессии забирал заграничные паспорта и выдавал бы их только в том случае, когда человек едет в командировку,
      – сказал Разумков, в шутливой форме подчеркивая важность обсуждаемой нормы.

      "Это было бы корректно, а то у нас, глядя на то, что происходило каждую пятницу, в комитетские недели, то такое впечатление, что в Европе много очень наших избирателей. Я понимаю, что много выехало, но не столько", – полушутя заключил Дмитрий Разумков.

      Видеоцитата из программы Савика Шустера: прямая речь Дмитрия Разумкова

      Подробнее об изменениях в закон о депутатах: Зеленский определил наказание для нардепов за прогулы и кнопкодавство

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Дмитрий Разумков
      Источник: 24 канал
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