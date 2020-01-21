Недостаточно оснований: НАПК не проверит, нарушил ли Баканов закон на юбилее Суркиса

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции не нашли оснований для проверки возможного нарушения главой СБУ Иваном Бакановим антикоррупционного законодательства на юбилее нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса.

В НАПК заявили, что не увидели "объективных и достоверных сведений в расследовании журналистов "Схем", которые обнародовали информацию о том, что на праздновании своего юбилея Суркис дарил гостям, среди которых был глава СБУ, фоторамки по 15 тысяч гривен.

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Кроме того, в НАПК отметили, что "информация относительно вида и стоимости подарка является лишь предположением журналистов и не содержит ссылок на источники ее получения".

Вместе с тем, юрист "Центра противодействия коррупции" Андрей Савин отмечает, что, по его мнению, изложенных журналистами фактов "более чем достаточно" для инициирования проверки в отношении председателя СБУ.

Что известно о праздновании юбилея Суркиса и к чему здесь Баканов

4 сентября 2019 года на празднование 70-го дня рождения Григория Суркиса в отель "Интерконтиненталь" в Киеве съехались представители разных политических поколений. Среди гостей были бывший глава СБУ, три бывших президента, олигархи и народные депутаты, а также нынешний глава СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир.

Сам Иван Баканов пояснил, что на юбилее народного депутата он "изучал оперативную обстановку". Впоследствии сам Григорий Суркис заявил, что пригласил главу СБУ на праздник как друга.

Журналисты зафиксировали, как Баканов, покидал праздник в "Интерконтинентале" с желтым пакетом элитного бренда Fendi.



Иван Баканов покидает вечеринку Григория Суркиса

От гостей, которые также были на празднике, журналисты узнали, что было в пакетах. В частности, визитерам подарили книгу о жизненном пути именинника под названием "Эпоха Суркиса". А также – фоторамку бренда Fendi, в которую гости должны были поместить оперативно распечатанную общую с именинником фотографию.

Журналисты узнали, что именно такую фоторамку из натуральной кожи продают за 540 евро – это около 15 тысяч гривен. Вместе с тем, согласно отдельных статей закона Украины "О предотвращении коррупции" глава СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тысяч гривен).

Таким образом, если Иван Баканов также получил в подарок фотографию с юбиляром Суркисом в рамке Fendi, которая стоит около 15 тысяч гривен, он нарушил статьи этого закона. За нарушение этих правил глава СБУ может получить штраф от 1700 до 3400 гривен и конфискацию дорогой фоторамки.