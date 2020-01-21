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      Недостатньо підстав: НАЗК не перевірятиме, чи порушив Баканов закон на ювілеї Суркіса

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      Іван Баканов

      У Національному агентстві з питань запобігання корупції не знайшли підстав для перевірки можливого порушення главою СБУ Іваном Бакановим антикорупційного законодавства на ювілеї нардепа від ОПЗЖ Григорія Суркіса.

      У НАЗК заявили, що не побачили "об’єктивних і достовірних відомостей" у розслідуванні журналістів "Схем", які оприлюднили інформацію про те, що на святкуванні свого ювілею Суркіс дарував гостям, серед яких був глава СБУ, фоторамки за 15 тисяч гривень.

      До теми: Голова СБУ, президенти та олігархи: хто святкував ювілей депутата від "ОПЗЖ" Григорія Суркіса

      Крім того, у НАЗК зауважили, що "інформація щодо виду та вартості подарунку є лише припущенням журналістів і не містить посилань на джерела її отримання".

      Водночас, юрист "Центру протидії корупції" Андрій Савін відзначає, що, на його думку, викладених журналістами фактів "більш ніж достатньо" для ініціювання перевірки щодо голови СБУ.

      Що відомо про святкування ювілею Суркіса і до чого тут Баканов

      4 вересня 2019 року на святкування 70-го дня народження Григорія Суркіса до готелю "Інтерконтиненталь" у Києві з’їхалися представники різних політичних поколінь. Серед гостей були колишній голова СБУ, три колишні президенти, олігархи та народні депутати, а також нинішній голова СБУ Іван Баканов і перший помічник президента Сергій Шефір.

      Сам Іван Баканов пояснив, що на ювілеї народного депутата він "вивчав оперативну обстановку". Згодом сам Григорій Суркіс заявив, що запросив голову СБУ на свято як друга.

      Журналісти зафіксували, як Баканов, залишав свято у "Інтерконтиненталі" з жовтим пакетом елітного бренду Fendi.


      Іван Баканов покидає вечірку Григорія Суркіса

      Від гостей, які також були на святі, журналісти дізналися, що було у пакетах. Зокрема, візитерам подарували книгу про життєвий шлях іменинника під назвою "Епоха Суркіса". А також – фоторамку бренду Fendi, в яку гості мали помістити оперативно роздруковану спільну з іменинником світлину.

      Журналісти дізнались, що саме таку фоторамку з натуральної шкіри продають за 540 євро – це близько 15 тисяч гривень. Водночас, відповідно до окремих статей закону України "Про запобігання корупції" голова СБУ не може прийняти подарунок, який коштує більше, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб (близько 2 тисяч гривень).

      Таким чином, якщо Іван Баканов також отримав у подарунок світлину з ювіляром Суркісом у рамці Fendi, яка коштує близько 15 тисяч гривень, він порушив статті цього закону. За порушення цих правил очільник СБУ може отримати штраф від 1700 до 3400 гривень та конфіскацію дорогої фоторамки.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики СБУ Іван Баканов Григорій Суркіс НАЗК е-декларування
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