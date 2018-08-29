Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори

Влада вчергове обкрадає народ. Щоправда цього разу вони вкрали в українців дещо важливіше, ніж матеріальні блага. Хоч і тимчасово, але вони забрали можливість обирати керівників власних територіальних громад.

Як на мене, крадіжка у громадян права обирати владу, набагато небезпечніша, ніж звичайні корупційні злочини. В момент, коли чинна влада починає в будь-який спосіб відкладати вибори, починається демонтаж демократії як такої.

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Ви будете здивовані, але поки більшість з нас відпочивали, чинна влада встигла відкласти вибори для майже мільйона громадян. Здивовані? Скажу більше, зараз команда Порошенка тестує нашу суспільну реакцію на перенесення президентських виборів. Поки мова йде про продовження його повноважень на кілька місяців.



Петро Порошенко у день інавгурації

Хтось подумає хіба це так довго? Нагадаю, що, наприклад, за схемою "Роттердам +" влада щомісяця витягує з кишень українців мільярд гривень. З точки зору трьох мільярдів вкрадених у нас за додаткові місяці для Порошенка виглядають зовсім по-іншому.

Проте справа навіть не в грошах, які за цей час чинна політична еліта вкраде. Хоча ні, в грошах теж справа. Проте більша небезпека в тому, що владі може сподобатися відкладати вибори. А чому б ні, зрештою? Війна продовжується, то ж дуже зручний привід прикрити бажання ще трішки посидіти при владі.

Єдине, що може це зупинити, жорстка суспільна реакція на будь-які маніпуляцій з днем виборів. Проблема в тому, що ми, як суспільство, вже проковтнули одне таке шулерство зі священним для демократії правом вибору. Центральна Виборча Комісія призупинила проведення виборів у майже ста об’єднаних громадах, де проживає мільйон громадян.

Своє рішення члени ЦВК прикрили фіговим листком звернення до парламентського комітету. Мовляв, ЦВК просить дати роз'яснення щодо визнання неконституційним закону України "Про всеукраїнський референдум". Це при тому, що всеукраїнський референдум жодним боком не стосується місцевих виборів.



Голова ЦВК Михайло Охендовський

Більше того закон "Про добровільне об’єднання територіальних громад" зобов’язує ЦВК оголосити ті вибори. Безальтернативно і без жодних відмовок. Чорним по білому в законі написано. Але двічі простроченому складу Центральної виборчої комісії начхати і на закон, і на здоровий глузд.

Зрештою, це ж чинному голові ЦВК Охендовському видавали готівку з чорної каси "Партії Регіонів". І це ж саме його рятує від детективів НАБУ вірний владі Назар Холодницький. Охендовський з більшістю колег добре вміє прислуговувати владі. Його цьому ще Янукович навчив, а Порошенко лише на кілька років незаконно продовжив термін перебування на посаді.

У мільйона виборців, сподіваюся тимчасово, забрали право голосу. І це не обвалило рейтинги влади, не призвело до хоч якихось більш-менш важливих процесів на місцях. Навіть національні медіа цю тему особливо не висвітлювали. Окрилені попереднім успіхом, в адміністрації Порошенка заговорили про перенесення виборів Президента: з весни на літо 2019 року. Навіщо це Порошенку, запитаєте ви.

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По-перше, для низької явки: чим вона нижча, тим більше простору для маніпуляцій з голосуванням. Під час літніх відпусток явка виборців, природно, буде найнижчою.

По-друге, політтехнологи переконані, що влітку виборці добріші, тому легше пробачають владі її помилки та зловживання. Мабуть, думають, що виборці про платіжки за комуналку, а відповідно і про "Роттердам +" до літа встигнуть забути.

Описані вище причини важать для Порошенка значно більше, ніж ч. 5 ст. 103 Конституції України, у якій чорним по білому написано: "Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України".

І якщо відтермінування виборів в ста об’єднаних територіальних громадах справа вже вирішена, то схема з виборами Президента – лише тестується. Я хочу вірити, що ця спроба Порошенка махлювати з нашим правом вибору, просадить його і так невисокий рейтинг.

Будь-яка спроба влади (безвідносно її прізвища) продовжити термін своїх повноважень має закінчуватися її показовим електоральним знищенням. Як виборці ми мусимо не просто не голосувати за таких політиків, ми зобов’язані агітувати проти них.

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Наприкінці, хочу нагадати політикам одну просту істину: якщо в громадян забрати право оцінювати владу на виборах, громадяни вийдуть робити це на майдани. Українці вже двічі це правило демонстрували. Така історія про наше право вибору, яке, не приведи Боже, нам знову змусять відстоювати.