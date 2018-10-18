"Недовольны все": у Варфоломея отреагировали на разрыв отношений РПЦ с Константинополем
Решение Русской православной церкви о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом не делает чести иерархам, и этим решением недовольны все.
Об этом заявил епископ Макариос Христопольський, помощник Вселенского патриарха Варфоломея, постоянный профессор Патриаршей академии Крита в интервью "Укринформ".
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"Я не хочу судить решения церквей или заявления их предстоятелей. Я не согласен с тем, что происходит, с тем, что некоторые совершают личные нападки даже относительно Вселенского патриарха. Мне не нравится эта тактика, и нам, как иерархам православной церкви, это не делает чести. Когда мы хотим что-то сказать, нужно правильно применять наши церковные и канонические постулаты. Духовенство и народ все понимают и судят", – заявил он.
Кроме того, священнослужитель отметил, что решение Русской православной церкви ему не по душе.
Думаю, этим решением недовольны все. Но, если они решили поступить так, я уважаю их решение. Возношу мои молитвы и надеюсь на то, что проблемы позже будут преодолены и восстановится евхаристическое общение в Иисусе Христе,
– добавил епископ.
Напомним, 15 октября Русская православная церковь объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. К такому шагу РПЦ прибегла после заседания Вселенского патриархата 11 октября в Стамбуле, на котором было принято решение о предоставлении автокефалии Единой поместной церкви в Украине, которая должна быть создана в обозримом будущем.
В официальном заявлении на сайте РПЦ говорится, что соответствующее решение было принято "в связи с посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви". За молитвы в "запрещенных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителям РПЦ пригрозили наказанием, а верующие будут вынуждены признать грех на исповеди.
В УПЦ КП принятое Синодом в Минске решение назвали повторением политики Кремля по "самоизоляции".
Что такое евхаристическое общение?
Евхаристическое общение означает каноническое единство церквей и возможность для их верующих беспрепятственно участвовать в церковных таинствах в другой церкви.