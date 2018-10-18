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      "Недовольны все": у Варфоломея отреагировали на разрыв отношений РПЦ с Константинополем

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      Помощник Варфоломея прокомментировал разрыв отношений РПЦ с Константинополем
      Помощник Варфоломея прокомментировал разрыв отношений РПЦ с Константинополем / Фото из открытых источников

      Решение Русской православной церкви о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом не делает чести иерархам, и этим решением недовольны все.

      Об этом заявил епископ Макариос Христопольський, помощник Вселенского патриарха Варфоломея, постоянный профессор Патриаршей академии Крита в интервью "Укринформ".

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      "Я не хочу судить решения церквей или заявления их предстоятелей. Я не согласен с тем, что происходит, с тем, что некоторые совершают личные нападки даже относительно Вселенского патриарха. Мне не нравится эта тактика, и нам, как иерархам православной церкви, это не делает чести. Когда мы хотим что-то сказать, нужно правильно применять наши церковные и канонические постулаты. Духовенство и народ все понимают и судят", – заявил он.

      Кроме того, священнослужитель отметил, что решение Русской православной церкви ему не по душе.

      Думаю, этим решением недовольны все. Но, если они решили поступить так, я уважаю их решение. Возношу мои молитвы и надеюсь на то, что проблемы позже будут преодолены и восстановится евхаристическое общение в Иисусе Христе,
      – добавил епископ.

      Напомним, 15 октября Русская православная церковь объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. К такому шагу РПЦ прибегла после заседания Вселенского патриархата 11 октября в Стамбуле, на котором было принято решение о предоставлении автокефалии Единой поместной церкви в Украине, которая должна быть создана в обозримом будущем.

      В официальном заявлении на сайте РПЦ говорится, что соответствующее решение было принято "в связи с посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви". За молитвы в "запрещенных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителям РПЦ пригрозили наказанием, а верующие будут вынуждены признать грех на исповеди.

      В УПЦ КП принятое Синодом в Минске решение назвали повторением политики Кремля по "самоизоляции".

      Что такое евхаристическое общение?
      Евхаристическое общение означает каноническое единство церквей и возможность для их верующих беспрепятственно участвовать в церковных таинствах в другой церкви.

      как разворачиваются события вокруг общения рпц и константинополя: хроника событий
      Теги: Новости Украины Новости политики РПЦ Единая поместная церковь Религия
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 18 октября
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