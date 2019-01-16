Недвижимость в Турции массово покупают иностранцы: почему такой спрос

Количество объектов недвижимости на территории Турции, которые были проданы гражданам иностранных государств, в 2018-м, существенно выросло.

Так, в 2018-м количество приобретенной иностранцами недвижимости в Турции, увеличилось сразу на 78%, по сравнению с данными за 2017-й год.

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Об этом говорится в данных, которые обнародовал государственный институт статистики Турции.

По данным ведомства, в 2018 году иностранцы приобрели в Турции почти 40 тысяч (39 663) объектов недвижимости.

Наибольшим спросом среди граждан иностранных государств пользуется жилье в Стамбуле (14270 объектов), Анталии (7938) и Бурсе (2720).

Чаще всего недвижимость в Турции в прошлом году скупали граждане Ирака (8205), Ирана (3652), Саудовской Аравии (2718) и России (2297).

Стоит заметить, что из-за сокращения внутреннего спроса число объектов недвижимости, проданных на территории страны в 2018-эти по сравнению с 2017-м сократилось на 2,4% – до 1 375 398.



Продажа недвижимости в Турции в 2017-2018 годах

Больше всего квартир было реализовано в Стамбуле, Анкаре и Измире.

Почему такой спрос на недвижимость в Турции?

Купив жилье в Турции, иностранцы, в том числе и граждане Украины, имеют право на получение вида на жительство на территории республики.

Как уверяют местные риэлторы, сама процедура оформления недвижимости довольно проста, занимает 3-5 рабочих дней и происходит на уровне государства, где в местном кадастровом управлении покупатель сразу получает свидетельство о собственности на объект недвижимости.

По сравнению со многими другими курортными странами, цены на жилье в Турции довольно доступные.

Например, цены на квартиру на побережье Средиземного моря в туристической Алании начинаются от 25 тысяч евро.



Недвижимость в Турции довольно доступна для иностранцев