Нерухомість в Туреччині масово купують іноземці: чому такий попит
Кількість об'єктів нерухомості на території Туреччини, які були продані громадянам іноземних держав, у 2018-му суттєво зросла.
Так, у 2018-му кількість придбаної іноземцями нерухомості у Туреччині, зросла одразу на 78%, у порівнянні з даними за 2017-й рік.
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Про це йдеться у даних, які оприлюднив державний інститут статистики Туреччини.
За даними відомства, у 2018-му іноземці придбали в Туреччині майже 40 тисяч (39663) об'єктів нерухомості.
Найбільшим попитом серед громадян іноземних держав користується житло в Стамбулі (14270 об'єктів), Анталії (7938) та Бурсі (2720).
Найчастіше нерухомість в Туреччині торік скуповували громадяни Іраку (8205), Ірану (3652), Саудівської Аравії (2718) та Росії (2297).
Варто зауважити, що через скорочення внутрішнього попиту загальна кількість об'єктів нерухомості, проданих на території країни у 2018-ці порівняно з 2017-м скоротилась на 2,4% – до 1 375 398.
Продаж нерухомості у Туреччині у 2017-2018 році
Найбільше помешкань було реалізовано у Стамбулі, Анкарі та Ізмірі.
Чому такий попит на нерухомість в Туреччині?
Купивши помешкання в Туреччині, іноземці, зокрема й громадяни України мають право на отримання посвідки на проживання на території республіки.
Як запевняють місцеві ріелтори, сама процедура оформлення нерухомості є доволі простою, займає 3-5 робочих днів і відбувається на рівні держави, де в місцевому кадастрофому управлінні покупець одразу отримує свідоцтво про власність на об'єкт нерухомості.
У порівнянні з багатьма іншими курортними країнами, ціни на житло в Туреччині є доволі доступними.
Наприклад, ціни на квартиру на узбережжі Середземного моря в туристичній Аланії починаються від 25 тисяч євро.
Нерухомість в Туреччині є доволі доступною для іноземців
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