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      Нерухомість в Туреччині масово купують іноземці: чому такий попит

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      Іноземці масово скуповують нерухомість в Туреччині
      Іноземці масово скуповують нерухомість в Туреччині / Getty images

      Кількість об'єктів нерухомості на території Туреччини, які були продані громадянам іноземних держав, у 2018-му суттєво зросла.

      Так, у 2018-му кількість придбаної іноземцями нерухомості у Туреччині, зросла одразу на 78%, у порівнянні з даними за 2017-й рік.

      Читайте також: Українці скуповують нерухомість у Болгарії: яке житло користується найбільшим попитом

      Про це йдеться у даних, які оприлюднив державний інститут статистики Туреччини.

      За даними відомства, у 2018-му іноземці придбали в Туреччині майже 40 тисяч (39663) об'єктів нерухомості.

      Найбільшим попитом серед громадян іноземних держав користується житло в Стамбулі (14270 об'єктів), Анталії (7938) та Бурсі (2720).

      Найчастіше нерухомість в Туреччині торік скуповували громадяни Іраку (8205), Ірану (3652), Саудівської Аравії (2718) та Росії (2297).

      Варто зауважити, що через скорочення внутрішнього попиту загальна кількість об'єктів нерухомості, проданих на території країни у 2018-ці порівняно з 2017-м скоротилась на 2,4% – до 1 375 398.

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      Продаж нерухомості у Туреччині у 2017-2018 році

      Найбільше помешкань було реалізовано у Стамбулі, Анкарі та Ізмірі.

      Чому такий попит на нерухомість в Туреччині?

      Купивши помешкання в Туреччині, іноземці, зокрема й громадяни України мають право на отримання посвідки на проживання на території республіки.

      Як запевняють місцеві ріелтори, сама процедура оформлення нерухомості є доволі простою, займає 3-5 робочих днів і відбувається на рівні держави, де в місцевому кадастрофому управлінні покупець одразу отримує свідоцтво про власність на об'єкт нерухомості.

      У порівнянні з багатьма іншими курортними країнами, ціни на житло в Туреччині є доволі доступними.

      Наприклад, ціни на квартиру на узбережжі Середземного моря в туристичній Аланії починаються від 25 тисяч євро.

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      Нерухомість в Туреччині є доволі доступною для іноземців

       

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      Джерело: 24 канал
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