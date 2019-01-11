Українці скуповують нерухомість у Болгарії: яке житло користується найбільшим попитом

Головними іноземними покупцями нерухомості у другому за величиною місті Болгарії Пловдиві є українці.

Як пише місцеве видання "Труд", з посиланням на місцевих ріелторів, впродовж перших 9 місяців 2018-го року кількість угод з нерухомістю у Пловдиві, у порівнянні з аналогічним періодом 2017-го, зросла на 2%.

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І саме громадяни України напару з громадянами Молдови найчастіше купують помешкання у цьому курортному місті.

Приблизно 43% запитів до місцевих агентств нерухомості стосувалися придбання 4-кімнатних квартир. Середня вартість нерухомості у місті зросла і зараз становить понад 70 тисяч євро.

Так, середня ціна метра квадратного у центрі коливається в межах 850 євро. У районі Каршіяка, що в північній частині міста, квадрат коштує в середньому 830 євро, а в районі Смирненски можна розглянути пропозиції по 700 євро за метр квадратний.

Найбільшим попитом користуються помешкання саме в цьому районі міста неподалік від промислової зони.

За даними агентств з нерухомості, найчастіше покупців цікавлять двоспальні апартаменти в районі Каршіяка для власного проживання. За таке житло доводиться викласти від 80 000 до 100 000 євро.

Майже вдвічі дешевше обійдеться подібне помешкання у районах Смирненски та Західний – до 50 000 євро.



Українці скуповують нерухомість у болгарському Пловдиві

Кожен третій покупець, аби придбати нерухомість в Пловдиві, бере іпотечний кредит. Середня вартість, яку фінансує банк, становить приблизно 40 900 євро.

Напередодні влада Узбекистану дозволила видавати іноземцям посвідку на проживання за купівлю нерухомості на території країни.