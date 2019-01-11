20:19
11 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Безглуздий бунт під носом у Путіна. Сніг як делікатес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:22, 10 січня
      Вєсті.UA: Магічні артефакти Лаври. Нова політсила від Супрун
      Вєсті.UA
      20:13, сьогодні
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Українці скуповують нерухомість у Болгарії: яке житло користується найбільшим попитом

      5005 Читать новость на русском
      Українці скуповують нерухомість у болгарському Пловдіві
      Українці скуповують нерухомість у болгарському Пловдіві / Getty images

      Головними іноземними покупцями нерухомості у другому за величиною місті Болгарії Пловдиві є українці.

      Як пише місцеве видання "Труд", з посиланням на місцевих ріелторів, впродовж перших 9 місяців 2018-го року кількість угод з нерухомістю у Пловдиві, у порівнянні з аналогічним періодом 2017-го, зросла на 2%.

      Читайте також: Нерухомість за кордоном: що треба знати до того, як купувати

      І саме громадяни України напару з громадянами Молдови найчастіше купують помешкання у цьому курортному місті.

      Приблизно 43% запитів до місцевих агентств нерухомості стосувалися придбання 4-кімнатних квартир. Середня вартість нерухомості у місті зросла і зараз становить понад 70 тисяч євро.

      Так, середня ціна метра квадратного у центрі коливається в межах 850 євро. У районі Каршіяка, що в північній частині міста, квадрат коштує в середньому 830 євро, а в районі Смирненски можна розглянути пропозиції по 700 євро за метр квадратний.

      Найбільшим попитом користуються помешкання саме в цьому районі міста неподалік від промислової зони.

      За даними агентств з нерухомості, найчастіше покупців цікавлять двоспальні апартаменти в районі Каршіяка для власного проживання. За таке житло доводиться викласти від 80 000 до 100 000 євро.

      Майже вдвічі дешевше обійдеться подібне помешкання у районах Смирненски та Західний – до 50 000 євро.

      Нерухомість Пловдив
      Українці скуповують нерухомість у болгарському Пловдиві

      Кожен третій покупець, аби придбати нерухомість в Пловдиві, бере іпотечний кредит. Середня вартість, яку фінансує банк, становить приблизно 40 900 євро.

      Напередодні влада Узбекистану дозволила видавати іноземцям посвідку на проживання за купівлю нерухомості на території країни.

       
      Читайте також:
      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Ціни на нерухомість Ринок нерухомості Болгарія Купівля нерухомості
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Медреформа зсередини: як молоді держслужбовці в МОЗ змінюють систему
      сьогодні , 20:00 Медреформа зсередини: як молоді держслужбовці в МОЗ змінюють систему
      Світлана Попова 117
      Державна фіскальна служба: чому міняються керівники і "правила гри"
      сьогодні , 19:02 Державна фіскальна служба: чому міняються керівники і "правила гри"
      Артем Овдієнко 122
      Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      сьогодні , 10:00 Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      1615
      Скільки заробляють IT-шники в Україні та світі: інфографіка
      сьогодні , 19:01 Скільки заробляють IT-шники в Україні та світі: інфографіка
      2824
      Гіркота у роті: чому виникає та що робити
      сьогодні , 18:00 Гіркота у роті: чому виникає та що робити
      2450
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Вибух прогримів у Бердянську: є постраждалі
      9 березня 2016 , 20:50
      У Генштабі ЗСУ підтвердили випадки вилову призовників на вулицях
       10 грудня 2018 , 19:13
      Зінченко проти Ліверпуля: компліменти та високі оцінки від англійських ЗМІ і відео всіх дій українця
       26 липня 2018 , 12:25
      Новий 2019 Toyota Land Cruiser та Lexus LX 570 показались на фото та відео
       4 вересня 2018 , 12:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук