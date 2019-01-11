Украинцы скупают недвижимость в Болгарии: какое жилье пользуется наибольшим спросом

Главными иностранными покупателями недвижимости во втором по величине городе Болгарии Пловдиве являются украинцы.

Как пишет местное издание "Труд", со ссылкой на местных риелторов, в течение первых 9 месяцев 2018-го года количество сделок с недвижимостью в Пловдиве в сравнении с аналогичным периодом 2017-го выросло на 2%.

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И именно граждане Украины на пару с гражданами Молдовы чаще всего покупают жилье в этом курортном городе.

Примерно 43% запросов местных агентств недвижимости касались приобретения 4-комнатных квартир. Средняя стоимость недвижимости в городе выросла и сейчас составляет более 70 тысяч евро.

Так, средняя цена квадратного метра в центре колеблется в пределах 850 евро. В районе Каршияка, что в северной части города, квадрат стоит в среднем 830 евро, а в районе Смирненски можно рассмотреть предложения по 700 евро за метр квадратный.

Наибольшим спросом пользуются квартиры именно в этом районе города неподалеку от промышленной зоны.

По данным агентств по недвижимости, чаще всего покупателей интересуют двуспальные апартаменты в районе Каршияка для собственного проживания. За такое жилье приходится выложить от 80 до 100 тысяч евро.

Почти вдвое дешевле обойдется подобное жилище в районах Смирненски и Западный – до 50 тысяч евро.

Украинцы скупают недвижимость в болгарском Пловдиве

Каждый третий покупатель, чтобы приобрести недвижимость в Пловдиве, берет ипотечный кредит. Средняя стоимость, которую финансирует банк, составляет примерно 40 900 евро.

Накануне власти Узбекистана позволили выдавать иностранцам вид на жительство за покупку недвижимости на территории страны.