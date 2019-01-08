Посвідка на проживання за купівлю житла: пострадянська країна заманює іноземців нерухомістю

За купівлю нерухомості в Узбекистані іноземці відтепер зможуть отримати вид на проживання на території республіки.

Відповідний указ підписав президент країни Шавкат Мірзійоєв.

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При купівлі дорогої нерухомості в Узбекистані вид на проживання зможуть отримати громадяни 109 країн світу.

Надати право іноземним громадянам 109 країн отримувати посвідку на проживання в Узбекистані при придбанні нерухомого майна,

– йдеться в тексті указу, інформує "Радио Азатлык".

У документі зазначено, що таке право отримають іноземці за купівлю нерухомості у Ташкенті й Ташкентській області на суму не менше ніж 400 тисяч доларів США.

Якщо ж іноземець купуватиме житло в інших областях, зокрема, у Самаркандській, Бухарській, Наманганській, Андижанській, Ферганській чи Хорезмській областях, то сума покупки може становити лише 200 тисяч доларів.

А в регіоні Каракалпакстан, що на кордоні з Казахстаном, таку операцію можна здійснити на суму у понад 100 тисяч доларів.

До слова, у липні 2017 року уряд Узбекистану надав іноземним громадянам, які мають посвідку на проживання у Ташкенті, право купувати нерухомість в столиці країни вартістю не менше 150 тисяч доларів. Рік тому ця сума була знижена вдвічі – до 74 тисяч доларів.

Програма надання посвідки на проживання або громадянства для іноземців, які купили нерухомість на певну суму, є популярною у багатьох країнах світу.

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Зокрема, таких популярних туристичних напрямках, як Іспанія, Болгарія, Греція, Кіпр, Португалія, Туреччина, Панама та інші.