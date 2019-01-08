Вид на жительство за покупку жилья: постсоветская страна привлекает иностранцев недвижимостью

За покупку недвижимости в Узбекистане иностранцы отныне смогут получить вид на жительство на территории республики.

Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

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При покупке дорогой недвижимости в Узбекистане вид на жительство смогут получить граждане 109 стран мира.

Предоставить право иностранным гражданам 109 стран получать вид на жительство в Узбекистане при приобретении недвижимого имущества,

– говорится в тексте указа, передает "Радио Азатлык".

В документе указано, что такое право получат иностранцы за покупку недвижимости в Ташкенте и Ташкентской области на сумму не менее 400 тысяч долларов США.

Если же иностранец покупать жилье в других областях, в частности в Самаркандской, Бухарской, Наманганской, Андижанской, Ферганской или Хорезмской областях, то сумма покупки может составить только 200 тысяч долларов.

А в регионе Каракалпакстан, на границе с Казахстаном, такую ​​операцию можно осуществить на сумму свыше 100 тысяч долларов.

К слову, в июле 2017 года правительство Узбекистана предоставило иностранным гражданам, имеющим вид на жительство в Ташкенте, право покупать недвижимость в столице страны стоимостью не менее 150 тысяч долларов. Год назад эта сумма была снижена вдвое – до 74 тысяч долларов.

Программа предоставления вида на жительство или гражданства для иностранцев, которые купили недвижимость на определенную сумму, является популярной во многих странах мира.

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В частности, таких популярных туристических направлениях, как Испания, Болгария, Греция, Кипр, Португалия, Турция, Панама и другие.