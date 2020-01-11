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      Нефедов заявил о рекордной сумме прибыли на таможне

      94 Читати новину українською
      Максим Нефедов / file.liga.net

      Украинская таможня в 2019 году собрала рекордную за 10 лет сумму доходов. Государство получило 14,6 миллиардов долларов.

      А это на миллиард больше, чем в 2018 году, заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

      Важно! Кабмин презентовал Новую таможню: что известно

      По его словам, это – второй результат за всю историю Украины после 2008 года, когда был значительный экономический рост и не было российской агрессии.

      За 2019 рік Нова митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. Вирішили...

      Опубліковано Max Nefyodov  Пʼятниця, 10 січня 2020 р.

      Он отметил, что таможня даже в начале реформы работает намного эффективнее, чем в 2008 году при "крепких предшественниках".

      Что известно о создании новой таможни

      • В конце 2018 года правительство приняло решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины, поделив ее на государственные налоговую и таможенную службы.
      • В марте 2019 года Кабмин объявил конкурс на должности глав двух новых служб. В финальном этапе победил Максим Нефедов, правительство назначил его председателем Государственной таможенной службы.
      • В июле Госрегистратор выдал разрешение на создание новой Государственной таможенной службы как юридического лица. С тех пор она не подчиняется Государственной фискальной службе.
      • В начале октября Кабмин утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен с 26 до 16. В ноябре в гостаможне завершилась регистрация всех региональных таможен.
      • Нефедов анонсировал увольнение 500 самых одиозных сотрудников таможни. Их не переведут в новую структуру. Сокращение структур – не только экономия и налаживание процессов, но и "тактическое решение обновить руководящий состав".
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Налоги Максим Нефедов Государственная таможенная служба
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