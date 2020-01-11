Нефедов заявил о рекордной сумме прибыли на таможне
Украинская таможня в 2019 году собрала рекордную за 10 лет сумму доходов. Государство получило 14,6 миллиардов долларов.
А это на миллиард больше, чем в 2018 году, заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
Важно! Кабмин презентовал Новую таможню: что известно
По его словам, это – второй результат за всю историю Украины после 2008 года, когда был значительный экономический рост и не было российской агрессии.
Он отметил, что таможня даже в начале реформы работает намного эффективнее, чем в 2008 году при "крепких предшественниках".
Что известно о создании новой таможни
- В конце 2018 года правительство приняло решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины, поделив ее на государственные налоговую и таможенную службы.
- В марте 2019 года Кабмин объявил конкурс на должности глав двух новых служб. В финальном этапе победил Максим Нефедов, правительство назначил его председателем Государственной таможенной службы.
- В июле Госрегистратор выдал разрешение на создание новой Государственной таможенной службы как юридического лица. С тех пор она не подчиняется Государственной фискальной службе.
- В начале октября Кабмин утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен с 26 до 16. В ноябре в гостаможне завершилась регистрация всех региональных таможен.
- Нефедов анонсировал увольнение 500 самых одиозных сотрудников таможни. Их не переведут в новую структуру. Сокращение структур – не только экономия и налаживание процессов, но и "тактическое решение обновить руководящий состав".
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии