Нефедов заявил о рекордной сумме прибыли на таможне

Украинская таможня в 2019 году собрала рекордную за 10 лет сумму доходов. Государство получило 14,6 миллиардов долларов.

А это на миллиард больше, чем в 2018 году, заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

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По его словам, это – второй результат за всю историю Украины после 2008 года, когда был значительный экономический рост и не было российской агрессии.

За 2019 рік Нова митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. Вирішили... Опубліковано Max Nefyodov Пʼятниця, 10 січня 2020 р.

Он отметил, что таможня даже в начале реформы работает намного эффективнее, чем в 2008 году при "крепких предшественниках".

Что известно о создании новой таможни